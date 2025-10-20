Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Chroniques Policières : ce que les Français ne voient jamais Chaque Français croise tous les jours une voiture de police, un gardien de la paix ou un barrage de...

Documentaire L’impuissance des habitants face à la délinquance à Nantes NANTES : Alors que la sixième ville de France a connu, ces dernières années, une importante hausse démographique, la...

Documentaire La police de Saint-Étienne et la détresse des victimes À Saint-Étienne, une trentaine de personnes déposent plainte chaque jour. On enregistre 10 000 procès-verbaux et 1 500 gardes...

Documentaire Justice en France : lutter contre les violences conjugales En France, en 2023, les services de sécurité ont recensé 271 000 victimes de violences conjugales, soit une hausse...

Documentaire Normandie : grande traque aux caïds du Calvados À Lisieux, la brigade de sûreté urbaine livre une guerre discrète, mais acharnée contre les trafiquants. Entre planques, filatures...

Podcast Jonathan Coulom : l’ombre de l’homme en noir Jonathan Coulom, 10 ans et demi. Disparu une nuit d’avril 2004 dans une station balnéaire de Loire-Atlantique. Retrouvé mort,...

Documentaire Mexique : la guerre des cartels Depuis des décennies, le Mexique lutte contre les cartels de la drogue, qui déstabilisent le pays par la violence,...

Documentaire Conduite à risque: les Français 2001, l’application du code de la route était bien plus souple qu’aujourd’hui. Pourtant, déjà, les policiers avait beaucoup de...

Documentaire Un double assassinat presque parfait | Partie 2 Le 24 décembre 1969, dans la nuit de Noël, Madame Cousty décède brutalement d’une grippe. Deux mois plus tard,...

Documentaire Soumission et obéissance, la secte des douzes tribus La soumission et l’obéissance sont les principes de base des Douze Tribus, une secte censée appliquer strictement les principes...

Documentaire Le trésor de Lava Une enquête haletante où archéologues, policiers et trafiquants se croisent autour d’un fabuleux trésor de pièces d’or romaines retrouvé...

Documentaire Crime « d’honneur » à Stains Le 13 octobre 2010 à Stains, Seine-Saint-Denis, Guy-Morel Yapo, un étudiant Ivoirien âgé de 19 ans, est poignardé devant...

Documentaire Braconniers : la nouvelle délinquance des campagnes Des brebis, des vaches, des veaux abattus dans les champs : depuis un an, des dizaines d’éleveurs ont la...

Documentaire Accidents et traque des chauffards : au coeur du STJA Même si les chiffres des accidents de la route sont en régression, les accidents à Paris demandent parfois un...

Documentaire Manuela, femme Fatale Le 31 octobre 2008, Daniel Cano est retrouvé dans sa voiture incendiée. Les gendarmes écartent très vite l’hypothèse d’un...

Documentaire Tour de Magi Elle fait partie du paysage montréalais depuis près d’un siècle. C’est une des adresses les plus prestigieuses en ville....

Documentaire Vols de bagages, le fléau des aéroports Les aéroports sont connus pour être des lieux de vols, un phénomène inquiétant qui perdure depuis quelques années. Bagagistes,...

Documentaire L’affaire Yvette Julien : héritage mortel ? Douai-la-Fontaine, un village de 7 500 âmes dans le département du Maine et Loire. Il est environ 8 heures...