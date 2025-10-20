C’est un accident qui a ruiné sa vie. Gérard est lourdement handicapé depuis qu’il a perdu le contrôle de sa moto après avoir fumé un joint. Aujourd’hui, les produits stupéfiants sont impliqués dans plus d’un accident mortel sur 10, deux fois plus qu’il y a 10 ans. Lors des contrôles routiers, désormais un conducteur sur trois est positif aux produits illicites. Nous avons enquêté sur cette inquiétante consommation de stupéfiants qui, associée à celle de l’alcool, multiplie par 14 le risque d’accident.