Documentaire

Cette exploration captivante plonge dans la relation transformatrice entre l’architecture, les paysages urbains et l’interaction humaine. Sur fond de Boulevard Périphérique, le récit remet en question les notions traditionnelles de design en révélant la beauté des espaces souvent négligés et en réimaginant la fonctionnalité comme un art profond. À travers des réflexions sur des monuments comme l’hôtel industriel, cette histoire célèbre l’identité évolutive de l’architecture. De la simplicité des formes à l’embrassement de la lumière, du vide et de la présence, elle montre comment l’architecture transcende l’esthétique pour façonner le tissu vivant des villes et allier humanité et urbanité.

Réalisateur : Copans