Pourquoi la domination masculine existe-t-elle ? Est-elle « naturelle » ou construite au fil de l’histoire ? Dans cet entretien, l’historienne et philosophe des sciences Claudine Cohen revient sur plus de 3 millions d’années d’évolution, de Lucy à l’invention de l’agriculture, pour démonter les idées reçues sur la préhistoire et la place des femmes.