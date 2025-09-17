Ressources Dans la même catégorie

Podcast Le Pacifique, l’histoire d’un monde convoité Exploré par les Européens au XVIe siècle, à l’heure des grandes expéditions maritimes et des découvertes ambitieuses, cet océan...

Podcast Le secret de Belle Greene Le secret de Belle Greene, c’est que bien qu’elle soit née de parents noirs, elle a passé toute sa...

Documentaire Le rôle-clé des femmes dans les révolutions Si l’histoire a souvent retenu les noms des hommes, chaque pays compte des femmes engagées, comme Petra Herrera qui...

Conférence À la découverte de Paris, de Lutèce à ville des lumières « Paris ne s’est pas fait en un jour ! » : cet adage nous rappelle la richesse du patrimoine de la...

Documentaire La construction du Louvre en 3D Depuis l’époque où il était une forteresse médiévale en bord de Seine, le Louvre a bien changé ! Observez...

Documentaire Avons-nous toujours pratiqué la chirurgie ? La césarienne, une intervention devenue courante mais autrefois presque toujours une condamnation à mort pour la mère. Jusqu’au 19e...

Documentaire Monaco, 700 ans d’histoire – Une principauté humaine La principauté est aujourd’hui un état moderne tourné vers l’avenir. Son nom évoque le luxe et l’élégance mais aussi...

Podcast Marie-Caroline de Naples, ennemie tenace de la Révolution Franck Ferrand revient sur l’incroyable destin de Marie-Caroline de Naples, la sœur impérieuse, terrible même, de Marie-Antoinette – l’épouse...

Article Courte histoire de la Bretagne L’histoire de la Bretagne plonge ses racines dans l’histoire ancienne de la France. Elle est riche, avec de nombreux...

Documentaire Les dessous de la construction du canal de Suez du début à la fin Il s’agit d’un projet de construction majeur, visant à doubler la largeur du canal de Suez et à approfondir...

Article Comment Napoléon est-il arrivé au pouvoir ? À la fin du XVIIIe siècle, la France est plongée dans une période de bouleversements majeurs. La Révolution française,...

Podcast La véritable histoire de l’Orient-Express L’Orient-Express, ce nom résonne comme un symbole intemporel du luxe et de l’aventure à travers l’Europe. Mais derrière la...

Documentaire Polynésie Française : le trésor des navigateurs Il y a 5000 ans, le Pacifique fut le lieu d’échanges et d’explorations de populations venues du sud est...

Documentaire En pays Hyehen Le magazine Histoires d’Histoire nous plonge dans le passé de Hienghène, du Grand Chef Bouarate à la prise de...

Conférence Art et pouvoir Si l’art se dresse aujourd’hui régulièrement contre le pouvoir, il a été instrumentalisé dans l’Histoire par les pouvoirs politiques...

Documentaire Zeist : tribunal en exil L’ancienne base militaire du Camp de Zeist fut un temps prêtée par les Pays-Bas à l’Ecosse. Pourquoi ? Pour...

Documentaire L’Amérique en guerre À l’heure où Donald Trump menace de mettre en œuvre ses visées expansionnistes, Pierre Haski nous propose une plongée...

Documentaire Edimbourg, dix siècles de mystères Les corridors ténébreux de la capitale écossaise A Edimbourg, sous les pavés de la capitale écossaise, un monde souterrain...

Article Pourquoi dit-on « jaune cocu » ? L’expression « jaune cocu » intrigue et suscite la curiosité. Pour comprendre pourquoi on associe cette couleur à une personne trompée,...