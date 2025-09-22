Les springboks sont rapides et agiles, mais quand on est pourchassé par un guépard, ce n’est pas toujours suffisant.
Les fortes marées sont propices à la pêche massive de la civelle. Cet alvin, surnommé l’or blanc de la...
Les hamsters font partie des rongeurs les plus populaires en tant qu’animaux de compagnie. Leur petite taille, leur comportement...
Ce félin a des pattes particulièrement grandes pour sa taille. Un seul coup à la tête pourrait suffire pour...
Le moustique Aedes albopictus, appelé communément moustique tigre, est le vecteur de maladies telles que la dengue, le chikungunya...
Les relations entre l’Homme et l’Animal remontent à des milliers d’années. Avec certains d’entre eux, nous avons tissé des...
Quand deux élans convoitent la même femelle, la seule issue est de faire parler les bois. Les combats sont...
Ce carnivore a l’agilité du chat, mais un museau allongé comme le renard et des griffes qui ne se...
Chez les tétras, les femelles choisissent leur partenaire parmi les meilleurs danseurs.
Le cochon sauvage fait partie des animaux les plus nuisibles de Nouvelle-Calédonie. Chaque année, de plus en plus d’espèces...
\r\nDepuis huit ans, les habitants du village d’Ambalavuntaka vivent dans la crainte des crocodiles. Ces sauriens encerclent la presqu’île,...
En ce début de XXIe siècle, le réchauffement climatique n’a pas épargné la savane. Le parc national de Ruaha,...
Les tortues marines ne connaissent pas les frontières, encore moins les zones économiques exclusives (ZEE), les conventions internationales, et...
Le tigre est un grand prédateur, mais la partie n’est jamais gagnée. Il doit savoir passer inaperçu. Pas évident...
Le gypaète barbu, rapace légendaire réintroduit dans les années 1980, adepte de nids haut perchés et des courants thermiques...
L’histoire de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) s’inscrit dans un long combat pour la reconnaissance des droits fondamentaux des...
Cette liste d’animaux venimeux recense les espèces animales généralement considérées comme les plus dangereuses du fait du venin qu’ils...
Surveillance du bétail dans les fermes, transport dans certaines zones comme dans les Iles Loyauté, le cheval fait partie...
Lors d’une opération de balisage des grands requins blancs, l’équipe repère un jeune particulièrement énergique à l’aspect unique.
À l’aide de prises de vue révolutionnaires, cette série documentaire propose de suivre le développement de bébés animaux. Cet...
Contrairement aux idées reçues, il n’y a pas plus attentionnés, chez les reptiles, que les parents crocodiles. Après l’éclosion,...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site