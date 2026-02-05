Documentaire

Juillet 1518, Strasbourg : des centaines de personnes auraient été frappées par une étrange maladie, les forçant à danser jusqu’à la mort. Entre mythe et réalité, ce film emboîte le pas des savants qui spéculent depuis cinq siècles sur les causes de cet étrange cas. Mais l’épidémie de danse mortelle a-t-elle vraiment existé ?

En juillet 1518, des centaines d’habitants de Strasbourg sont entraînés dans une ronde sans fin, frappés par un mal inexplicable qui les pousse à s’agiter jusqu’à l’épuisement, voire la mort. Cette frénésie collective est appelée « danse de Saint-Guy », du nom du martyr du IIIe siècle, très populaire en Alsace, qui avait la réputation de guérir convulsions et tremblements, mais aussi de les infliger. Que s’est-il réellement passé durant cet été enfiévré ? Depuis cinq siècles, médecins et savants, réfutant l’idée d’un châtiment divin, ont tenté de dissiper le mystère. Une décennie après l’épidémie, Paracelse propose une explication à ce phénomène qu’il nomme « chorémanie » : « Frau Troffea », la patiente zéro, se serait mise à danser pour embêter son mari, avant que la maladie, née dans son esprit, ne devienne réalité. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le professeur Charcot y voit une manifestation hystéro-épileptique quand E. Louis Backman, un pharmacologue suédois, fait le lien avec l’ergot de seigle – dont est dérivé le LSD – au début des années 1950. Aujourd’hui, certains penchent pour une contagion de la transe, sur fond de bouleversements religieux, de montée des inquiétudes et d’humanisme.

La première rave-party de l’histoire a-t-elle eu lieu à Strasbourg au XVIe siècle ? Fouillant les archives, explorant les pistes avancées au fil du temps, entre lectures misogynes et hypothèses excitantes, Bastien Gens mène l’enquête en compagnie de chercheurs passionnés : historiens, neurologue, philosophe, psychologue, neuroscientifique… Dans un tourbillon visuel fascinant, où les sources anciennes se mêlent à des scènes de foules ondulantes et aux circonvolutions infinies de la danseuse lituanienne Lora Juodkaite, ce voyage dans le temps, rythmé par la musique hypnotique de DJ Chloé, éclaire, in fine, notre rapport jouissif au mouvement, des rondes médiévales réprouvées par l’Église aux transes contemporaines sous substance. « Tout le monde aime la danse », rappelle la psychanalyste France Schott-Billmann, pionnière de la danse-thérapie, qui voit dans le cas strasbourgeois « une immense révolte, la revendication d’une affirmation de vie ».

Un documentaire de Bastien Gens (France, 2025, 64mn) disponible jusqu’au 20/10/2028