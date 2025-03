Documentaire

Le lien entre l’homme et le chien est parfois bien plus profond qu’une simple compagnie. C’est ce qu’a découvert un ancien soldat, marqué par les épreuves du terrain et souffrant d’un stress post-traumatique persistant. Malgré les traitements conventionnels, les cauchemars, l’anxiété et l’hypervigilance rythmaient son quotidien, l’empêchant de retrouver une vie normale.