Contre toute attente, l’iguane de l’Atacama parvient à s’en sortir de justesse. Images tirées du documentaire « Destination Wild : Chili ».
Une cane vient nicher sur le même balcon berlinois depuis huit ans ! La famille Redel photographie sa vie...
Le rôle d’un éducateur canin dépasse largement la simple correction de comportements gênants. Véritable pont entre l’humain et le...
Cette tortue de mer a creusé pendant trois jours pour atteindre la surface, il lui faut maintenant atteindre l’océan...
Il y a quelques années, d’étonnants fossiles ont été découverts dans la province du Liaoning, en Chine. Il s’agissait...
Vidéo conférence sur les félins, du tigre au chat domestique, en passant par le lynx…morphologie, comportement, habitat, disparition…apprenez tous...
Quand l’intimidation ne suffit pas pour faire fuir un ennemi, le serpent à groin joue sa dernière carte :...
De nombreux requins ont été observés devant la plage de Santa Barbara en Californie. Pour les étudier, les scientifiques...
Ce bébé kangourou a bien grandi et est prêt à sortir de la poche de sa mère pour affronter...
Même en pleine gestation, cette femelle peut aisément courir plusieurs kilomètres à bonne vitesse pour accompagner la meute pendant...
Dans un environnement différent, les gazelles Dorcas partagent leur territoire avec renards, lapins, reptiles et plus de 100 espèces...
Fred et Jamy nous emmènent sur la trace des dinosaures, sur le site de fouilles archéologiques d’Espéraza dans l’Aude....
Un grand requin blanc a été repéré dans la baie de Fish Hook et la plage a été fermée....
Au cœur du bassin du Congo, une mission extraordinaire se déploie pour protéger l’un des plus proches cousins de...
Admiration ou répulsion, les araignées ne laissent pas indifférent. Mais les connaît-on vraiment ? La biologiste Christine Rollard nous...
Les premières semaines de vie des bébés mygales, également appelés « mygalons », peuvent être assez délicates, car ces araignées passent...
Les caractéristiques générales des loups sont celles des canidés, ce sont donc des mammifères carnassiers avec des différences pour...
La répulsion des chats pour l’eau est un comportement bien connu, souvent sujet de curiosité. Cette aversion trouve ses...
Il était une fois en Sibérie, montre les dessous de la caméra de Joël Farges, sur le tournage de...
En 40 ans, plus de 80% de la biodiversité d’Amérique latine a disparu. Alors que la Terre subit une...
La nature est un écosystème complexe où l’homme cohabite avec une diversité d’espèces animales. Toutefois, parmi cette vaste faune,...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site