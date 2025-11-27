A peine arrivée la camionnette des Restos du coeur est prise d’assaut
Un documentaire de Emmanuelle Rota
Emprisonnés l’étranger. Ils sont des milliers de Français, à être incarcérés, dans les geôles du monde entier, dans des...
Refuser de consommer toujours plus, travailler moins, gagner moins pour vivre mieux. Il y a deux ans, nous avions...
À Aubervilliers, Ils vivent terrés dans des placards exigus de quelques mètres carrés, sans lumière du jour, dans une...
Le progrès a toujours été perçu comme un moteur d’amélioration de la condition humaine. Il façonne notre quotidien, transforme...
Face aux défis d’aujourd’hui, plusieurs approches pédagogiques peuvent être particulièrement efficaces pour les parents.
Le 14 septembre 2025, une manifestation éclate devant l’hôpital Hassan II à Agadir, après le décès de huit femmes...
Externaliser ses demandeurs d’asile dans un pays tiers, où leurs demandes seraient traitées : cette idée a séduit le...
En Croatie, dans la petite ville côtière de Trogir, voilà déjà trois ans que le Jadro est amarré au...
Caves inondées depuis des lustres, conduites de chauffage qui sautent : en Russie, les infrastructures sont en piteux état....
Des femmes oeuvrent dans trois endroits d’Europe pour rendre le monde plus égalitaire. Les accidents de la route sont...
Les Indiens Mapuche sur le sentier de la guerre. Après 20 ans de négociations infructueuses avec le gouvernement pour...
Dans le Village des générations, près d’Angers, 70 personnes âgées côtoient des enfants en bas âge accueillis en crèche dans les...
Arts martiaux, spiritualité et émancipation féminine : dans un monastère situé sur les hauteurs de Katmandou, une communauté de...
En Allemagne, plus de 650 000 personnes n’ont pas de toit. Un triste chiffre qui ne cesse de croître....
Ce film est aussi un peu mon histoire… Il raconte l’histoire d’un homme qui a passé son enfance, quelque...
Le peuple Mosuo vit sur les rives du lac Lugu, dans le sud-ouest de la Chine. Dans cette ethnie,...
Pendant que les uns tuent, les autres tentent de sauver des vies : c’est ainsi qu’un secouriste israélien décrit...
En Éthiopie, des entreprises chinoises bâtissent d’immenses parcs industriels où des résidents locaux travaillent pour un salaire de misère....
Voyage autour de la ligne imaginaire de l’équateur. Le trois-mâts Europa, qui fait route vers le Brésil, va emprunter...
À l’image du Brésil, Rio vit depuis quelques années une véritable renaissance artistique et économique. S’intéresser à Rio, c’est...
