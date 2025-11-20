Ceci n’est pas un concours de beauté habituel..La seule contrainte est d’avoir subit au moins une opération esthétique ! Une seule deviendra Miss Plastique France ! Pour Charline, elle n’en est pas à son premier concours. Elle a déjà gagné plusieurs prix dont la Miss Meuse 2007. Complexée par sa poitrine à cause de son corps de nageuse professionnelle, elle a décidé de faire le grand pas : passer du 90A au 90C. Pour mettre toutes ses chances de son côté, Charlotte s’entraîne à la salle de gym deux heures par jour. Pour le concours, cette dernière veut rester naturelle afin de se démarquer des autres candidates. Découvrez les conditions du concours. Qui sera nommée Miss Plactic France ?