Ce reptile est très précis et peut envoyer son venin à plus de deux mètres, causant de terribles douleurs s’il touche des plaies ouvertes ou les yeux.
Quel est le comble pour un poisson ?
L’été dernier j’ai passé pas mal de temps en mer, et j’ai été fascinée par les oiseaux marins. C’est...
Sur le chemin qui fait le tour du Mont-Blanc, nous observons une population de bouquetins alpins qui prospère de...
Accoucher dans la paille n’a jamais perdu de son charme
Un camouflage bien utile, mais un peu repoussant…
L’image du rat dans la culture populaire est souvent injuste, oscillant entre le nuisible des égouts et le vecteur...
Chez cette espèce de grenouille, c’est le mâle qui s’occupe des œufs après les avoir fertilisés, jusqu’à ce qu’ils...
Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage Marie-Noëlle Baroni accueille un grand nombre d’animaux sauvages dans son immense domaine de Saint-Andiol, en Provence.
Une fois que cette vipère a réussi à mordre sa proie, il ne lui reste plus qu’à la suivre...
La plupart des carnivores peinent à survivre dans un monde où la population humaine ne cesse de croître. En...
Quand le désert rencontre la mer… Quand le chaud souffle sur le froid… Sur plus de deux mille kilomètres,...
On comptait 100 000 guépards au début du XXe siècle. Ils ne sont désormais plus que 12 000 dans...
Des dunes du Sahara jusqu’aux vagues de la Méditerranée en passant par des paysages forestiers, nous investirons des étendues...
Dans les magnifiques décors des chutes Victoria, à la frontière de la Zambie et du Zimbabwe, suivez quatre groupes...
On connaissait tous le chihuahua, le plus petit chien du monde, mais le saviez vous : De nombreux animaux...
Mossel Bay est l’un des endroits privilégiés des grands requins blancs de la région, connus pour leurs spectaculaires attaques...
L’alimentation des animaux constitue l’un des piliers essentiels de leur bien-être et de leur santé. Bien avant les soins...
L’Epagneul Breton : Excellent chien de chasse dans les marais, l’Epagneul Breton se faufile partout avec agilité, l’instinct aux...
Avoir un chat à la maison peut être une expérience merveilleuse, mais il arrive parfois que nos amis félins...
Les parasites comme les puces, les tiques ou les vers intestinaux représentent un risque pour la santé du chien....
