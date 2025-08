Documentaire

En 2021, C. Tangana surprend l’Espagne avec un album ambitieux, écouté plus de 5 millions fois en un jour seulement ! Pour rendre hommage à la chanson populaire en espagnol, le rappeur invite 15 légendes de la musique ibérique et sud-américaine, du roi de la Bossa Nova Toquinho, au sonero Cubain Eliades Ochoa en passant par les Gipsy Kings. Résultat : de nouveaux alliages sonores qui réconcilient les ados branchés sur la trap ou le reggaeton avec leurs parents voire grands-parents. Un tour de force pour l’artiste de 32 ans qui s’est fait un nom à coup de punchlines et de bling-bling. Rencontre avec l’Espagnol qui n’a pas la langue dans sa poche la veille de son concert parisien au festival We Love Green.

