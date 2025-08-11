Bangkok, surnommée la « Cité des Anges » en Asie, attire de plus en plus de nouveaux résidents, dont plus de 10 000 Français, formant l’une des principales communautés d’expatriés. Ces expatriés exercent diverses professions, allant de restaurateurs à guides touristiques, boulangers ou même boxeurs thaï, attirés par le climat, le coût de la vie, les paysages paradisiaques et l’hospitalité thaïlandaise.