Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ils cherchent de l’or pour survivre En Mongolie, la chasse aux trésors est ouverte !

Documentaire No Go Zone – La vie à Tchernobyl Hugo Van Hoffel nous emmène à Tchernobyl à 110kms de Kiev, la capitale ukrainienne, dans ce qui ressemble, il...

Documentaire Mongolie, les nomades du Lac Gelé Chaque printemps, dans la région du lac HOVSGOL situé au nord de la Mongolie, MINJBAYAR et sa famille, les...

Documentaire Vito et les naufragés de Lampedusa Chaque année, les rescapés de la tragédie qui avait bouleversé l’Europe en 2013 se retrouvent à Lampedusa. Près de...

Documentaire Les Anglais travaillent comme des esclaves Avec moins de 8 % de chômeurs, le modèle anglais intrigue une Europe en pleine crise économique. Son mot...

Conférence Que peut l’éducation? Chercheur et écrivain, spécialiste des sciences de l’éducation et de la pédagogie, Philippe Meirieu a été l’inspirateur de réformes...

Documentaire Kapital Le monde est petit, Montreuil est vaste. Le film est la traversée subjective d’une ville de caractère, un voyage...

Documentaire Des femmes médecins s’engagent En proche banlieue de Paris, le département de la Seine-Saint-Denis apparait comme un point de chute pour les migrantes...

Documentaire Le monde des chevaux – L’argentine La rencontre avec les chevaux en Argentine nous fait pénétrer dans trois univers différents. Il y a d’abord celui...

Documentaire Migrants: la route de l’Espagne L’Espagne est désormais la première porte d’entrée des migrants en Europe. Le pays a enregistré plus de 30.000 arrivées...

Documentaire À l’école de la poucave En Corée du Sud, chaque citoyen est un indic potentiel récompensé chaque fois qu’il dénonce une infraction. Pour certains,...

Documentaire Burundi, la descente aux enfers d’un aventurier Au Burundi, Patrice Faye, un Français de 58 ans, véritable célébrité locale, a été condamné lundi 25 juillet 2011...

Documentaire Sears : pensions au régime Les retraités de Sears Canada risquent de perdre une partie de leurs prestations de retraite. Pendant des années les...

Documentaire Rumeurs, fake news : comment se propagent-elles ? « Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose… » Ce documentaire cherche à comprendre et à décortiquer le phénomène de...

Documentaire Chauffeurs de poids lourds des pays de l’Est, des esclaves de la route ? Vous savez sûrement que de nombreux camions que vous dépassez sur la route sont conduits par des chauffeurs roumains,...

Documentaire Saint-Pierre et Miquelon : chasseurs aux pieds marins Saint-Pierre-et-Miquelon est un archipel français d’Amérique du Nord situé dans l’océan Atlantique nord, à 25 km au sud de...

Documentaire Les Aigles de la Forêt : le rêve amazonien du football Sur la plage, dans la rue, au fond d’un terrain vague d’une favela, mais aussi dans la jungle. Partout...