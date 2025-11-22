En Australie, c’est avec l’accalmie que l’on mesure l’ampleur des dégâts. Les incendies ont tout balayé sur leur passage. Les habitants des zones sinistrées racontent comment ils ont tenté de se protéger ou de préserver leur maison face aux flammes.
Ils ont tout perdu dans les flammes. Depuis septembre, les incendies ravagent l’Australie. Ce mardi, le bilan s’élevait à 80 000 km² de terres ravagées. Pour les Australiens, c’est un véritable drame. Pour beaucoup, les flammes n’ont rien épargné. Certains ont fui, d’autres ont tenté de protéger leur maison, en vain. Face à la menace, il y en a qui ont choisi de se préparer à protéger leurs biens. Pour ne pas tout perdre.