Ressources Dans la même catégorie

Podcast Peut-on rire de tout ? Oui… pendant la Fête des Fous Rires obscènes, hiérarchies inversées, parodies du sacré : au Moyen Âge, la Fête des Fous célébrait le monde à...

Podcast Léonard De Vinci, l’âge de la maturité Plongez dans l’âge de la maturité de Léonard de Vinci, lorsqu’il s’installe à Milan à la cour de Ludovic...

Podcast Croyait-on au Moyen Âge que la terre était plate ? De toutes les idées reçues concernant le Moyen Âge, celui qui vient sans nul doute en tête de liste...

Podcast Petite et grande histoire de la Cité interdite Impressionnante, mystérieuse, inégalée, la Cité interdite fascine tous ceux qui la pénètrent. « Tous ceux qui sont entrés dans...

Podcast Giannino di Guccio, l’homme qui voulait être roi Connaissez-vous Giannino di Guccio ? Au milieu du XIVe siècle, cet inconnu revendique la couronne de France. Il prétend...

Podcast La peste noire, ce fléau qui a ravagé l’Europe Fabrice d’Almeida revient sur la terrible peste noire du 14eme siècle. En moins de cinq ans, l’épidémie a décimé...

Documentaire Païtiti, mythe ou trésor caché de l’empire inca ? Au cœur de la forêt amazonienne, l’archéologue français Thierry Jamin se lance dans une expédition risquée : retrouver une...

Podcast Azincourt : prestige des chevaliers, défaite de la cavalerie De la fin du Moyen Âge aux Temps modernes, la cavalerie n’a cessé de se transformer : arme prestigieuse,...

Documentaire Les Aztèques, la plus grande civilisation Les Aztèques, ou Mexicas (du nom de leur capitale, Mexico-Tenochtitlan), étaient un peuple amérindien du groupe nahua, c’est-à-dire de...

Article Quelle était la véritable raison de la Guerre de Cent Ans ? La Guerre de Cent Ans, qui s’étend de 1337 à 1453, est souvent perçue comme un long conflit entre...

Documentaire Enquête d’Ailleurs – Japon, les Samouraïs L’anthropologue et médecin légiste Philippe Charlier repart sur les traces des rites et des mythes de l’humanité, et explore...

Article Les événements clés de la guerre de Cent Ans (1337-1453) La guerre de Cent Ans (1337-1453) constitue l’un des conflits les plus longs et complexes de l’histoire européenne. Opposant...

Podcast La Justice de Saint Louis. Dans l’ombre du chêne. Petit-fils de Philippe Auguste, roi Très Chrétien, Louis IX occupe une grande place dans l’historiographie. Mais que sait-on réellement...

Podcast Les runes divinatoires Vikings, lecture et interprétation À la différence des civilisations méditerranéennes, les peuples du Nord des époques antique et médiévale ne forment pas une...

Documentaire Protéger les châteaux forts face à l’artillerie A la fin du Moyen-Age, l’artillerie de siège a connu de tels progrès que l’architecture des châteaux forts s’est...

Documentaire Les mystères du passé – Machu Picchu, le défi Inca L’ingénieur Steve Burrows et son équipe d’experts ouvrent les portes de la création urbaine la plus stupéfiante de l’empire...

Documentaire Le code maya enfin déchiffré (1/2) Magnifique et complexe, l’écriture maya est restée indéchiffrable pendant quatre siècles. Voici le récit en images de « l’une des...

Documentaire Marco Polo, explorateur ou imposteur ? Des chercheurs mettent en doute le périple chinois de Marco Polo, notamment la Britannique Frances Wood qui s’étonnait de...

Documentaire Al Andalous, l’Espagne et le temps des califes Avant la Renaissance, musulmans, chrétiens et juifs vivaient ensemble dans un monde bientôt balayé par le puritanisme et l’absolutisme....