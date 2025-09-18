Documentaire

Trop d’impôts ? Ou juste un mauvais usage ? En France, l’impôt est souvent perçu comme une punition. Pourtant, dans d’autres pays, il est considéré comme un levier d’équité et de progrès. Pourquoi ce décalage ? Qu’est-ce qui nous manque pour transformer la colère en confiance ?

Ce documentaire éclaire les racines d’un mal fiscal typiquement français. Et s’il ne suffisait pas de baisser les impôts, mais de mieux expliquer à quoi ils servent ? Une réflexion essentielle pour repenser le contrat social.