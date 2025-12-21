Lorsqu’il s’agit de choisir un produit de lessive, les consommatrices et les consommateurs conservent la plupart du temps leurs habitudes d’achat : des lessives classiques, en poudre ou liquides, surtout si elles sont en action.
Mais les lessives industrielles classiques contiennent des milliers de substances qui polluent nos lacs et nos cours d’eau. C’est ce constat qui a poussé il y a quelques années une jeune entrepreneuse genevoise à lancer La Corde à linge, une lessive écologique issue d’ingrédients locaux.