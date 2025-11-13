Documentaire

Le 13 novembre 2015, des attentats terroristes au Bataclan, au Stade de France et sur des terrasses de cafés et de restaurants de Paris font 130 morts et plus de 400 blessés. À l’époque, François Molins est procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris et compétent pour tout ce qui touche au terrorisme sur le territoire national.

Dix ans après, que retient le magistrat de ces attaques, de l’enquête et du procès de la Cour d’assises spéciale de Paris qui ont suivi ? Quel est son point de vue sur la lutte contre le terrorisme aujourd’hui ? ARTE Info s’est longuement entretenu avec François Molins.

