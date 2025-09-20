Alors qu’Hitler fait face à des frustrations sur tous les fronts, les Japonais sont tenus à distance par les...
Pourquoi, cent ans après les faits, continue-t-on de revenir sans cesse sur les événements qui ont conduit à la...
Quand la pression politique devient une affaire de vie ou de mort. Le 1er mai 1993, le suicide de...
Alors que le Nouvel An approchait et que le peuple britannique faisait face à l’introduction du rationnement, tous les...
À partir du moment où Adolf Hitler a fait entrer ses troupes en Pologne le 1er septembre 1939, la...
Très tôt, la Bretagne a résisté à l’occupation allemande. Pourtant, des mouvements qui rêvaient de l’indépendance bretonne se sont...
Multiplication des studios, explosion du kaneka après les évènements, la Calédonie ouvre ses portes au monde. Faire vivre la...
Les premiers concerts de l’école, premières guitares électriques, premier studio d’enregistrement : la révolution musicale est en marche en...
C’était en 1916, à Verdun : le premier grand massacre du 20ème siècle. 300 jours et 300 nuits de...
L’opération Mincemeat était un plan britannique organisé par le Système Double Cross durant la Seconde Guerre mondiale destiné à...
Comment a-t-il pu échapper pendant près de quarante ans à la justice française ? Klaus Barbie a fait des...
Cette série passionnante analyse les opérations sécrètes décisives qui changèrent le cours de la seconde guerre mondiale. A travers...
Belfast, en Irlande du Nord. Dans la nuit du 3 janvier 1993, une bande armée attaque l’épicerie de la...
En 1940, le NKVD fait exécuter plus de 22 000 prisonniers de guerre polonais, dont 4 500 dans la...
Le 1er février 1979 marque un tournant historique pour l’Iran : Rouhollah Khomeini, figure emblématique de la révolution islamique,...
Juillet 1940. Dans l’atlantique nord, un bâtiment d’escorte britannique bloque le sous-marin – un U-boot chargé d’attaquer les convois...
Aucun mur ne pouvait les retenir, aucune punition ne pouvait les effrayer, aucun ennemi ne pouvait les arrêter. Les...
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, en Allemagne, les vétérans, divisés entre les communistes et les partisans de...
Le 2 juillet 1994, le vol USAir 1016 relie Columbia et Charlotte (États-Unis). Mais à l’approche de Charlotte, l’avion...
Sur les traces du Passé » vous proposer de retrouver ce deuxième épisode de l’histoire des Antillais de Nouvelle-Calédonie. Arrivés...
