Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Le piège italien | Octobre – Décembre 1943 Alors qu’Hitler fait face à des frustrations sur tous les fronts, les Japonais sont tenus à distance par les...

Conférence Origines de la Première Guerre mondiale : enjeux d’un débat historiographique Pourquoi, cent ans après les faits, continue-t-on de revenir sans cesse sur les événements qui ont conduit à la...

Documentaire Pierre Bérégovoy : la chute d’un premier ministre Quand la pression politique devient une affaire de vie ou de mort. Le 1er mai 1993, le suicide de...

Documentaire La guerre éclate | Janvier – Mars 1940 Alors que le Nouvel An approchait et que le peuple britannique faisait face à l’introduction du rationnement, tous les...

Documentaire Hitler attaque (Septembre – Décembre 1939) À partir du moment où Adolf Hitler a fait entrer ses troupes en Pologne le 1er septembre 1939, la...

Documentaire Bretagne 1940 : quand l’indépendance bretonne flirtait avec le nazisme Très tôt, la Bretagne a résisté à l’occupation allemande. Pourtant, des mouvements qui rêvaient de l’indépendance bretonne se sont...

Documentaire La musique dans la peau (2/2) Multiplication des studios, explosion du kaneka après les évènements, la Calédonie ouvre ses portes au monde. Faire vivre la...

Documentaire La musique dans la peau (1/2) Les premiers concerts de l’école, premières guitares électriques, premier studio d’enregistrement : la révolution musicale est en marche en...

Documentaire Verdun C’était en 1916, à Verdun : le premier grand massacre du 20ème siècle. 300 jours et 300 nuits de...

Documentaire Secrets de guerre – Le cadavre qui trompa l’Axe L’opération Mincemeat était un plan britannique organisé par le Système Double Cross durant la Seconde Guerre mondiale destiné à...

Documentaire Klaus Barbie : la traque d’un bourreau nazi Comment a-t-il pu échapper pendant près de quarante ans à la justice française ? Klaus Barbie a fait des...

Documentaire Secrets de guerre – Adolf Hitler, les derniers jours du dictateur Cette série passionnante analyse les opérations sécrètes décisives qui changèrent le cours de la seconde guerre mondiale. A travers...

Documentaire Belfast mon amour Belfast, en Irlande du Nord. Dans la nuit du 3 janvier 1993, une bande armée attaque l’épicerie de la...

Documentaire Staline et les bourreaux de Katyn, 1940 En 1940, le NKVD fait exécuter plus de 22 000 prisonniers de guerre polonais, dont 4 500 dans la...

Article 1er février 1979 : retour triomphal de l’Ayatollah Khomeini à Téhéran Le 1er février 1979 marque un tournant historique pour l’Iran : Rouhollah Khomeini, figure emblématique de la révolution islamique,...

Documentaire Les grandes évasions de la Seconde Guerre mondiale Aucun mur ne pouvait les retenir, aucune punition ne pouvait les effrayer, aucun ennemi ne pouvait les arrêter. Les...

Documentaire La garde rapprochée d’Hitler – 2/13 – Les premières menaces Au lendemain de la Première Guerre mondiale, en Allemagne, les vétérans, divisés entre les communistes et les partisans de...

Documentaire Le terrible crash du vol USAir 1016 Le 2 juillet 1994, le vol USAir 1016 relie Columbia et Charlotte (États-Unis). Mais à l’approche de Charlotte, l’avion...