Documentaire Les tranchées des temps modernes Les drones mettent les nerfs des soldats à rude épreuve

Documentaire Immersion dans un sous-marin nucléaire Christophe Hondelatte en immersion dans un sous-marin nucléaire d’attaque. Le temps d’une traversée de la méditerranée, entre Toulon et...

Documentaire Sapeurs-sauveteurs : l’ultime secours En 2022, les formations militaires de la Sécurité civile ont conduit 273 missions opérationnelles dont 13 à l’international. Dans...

Documentaire Escadrilles Air Jeunesse : prendre son envol Le dispositif des Escadrilles Air Jeunesse est un programme ambitieux de l’armée de l’Air et de l’Espace, proposé aux...

Documentaire On suit un convoi de 63 véhicules militaires Quand l’armée de terre se la joue Mad Max

Podcast Comment préparer les hommes à la guerre ? Dans un contexte de réarmement et de tensions internationales, Michel Goya, ancien colonel des troupes de marine et auteur...

Documentaire Soldats d’élite : les femmes dans l’armée Julie, 24 ans, termine sa formation de pilote de chasse à l’aéronavale. Aviatrice accomplie, Emilie, 27 ans, s’apprête à...

Documentaire Le char AMX Leclerc Au Kosovo, comme au sud Liban il a su, en maintes circonstances, jouer un rôle dissuasif déterminant. Sa mise...

Documentaire Quand les armées s’engagent pour la jeunesse Le Journal de la Défense s’interroge sur le lien entre les armées et la jeunesse. Nous vous ferons ainsi...

Documentaire Stage militaire extrême en Guyane Les futurs officiers de Saint-Cyr souffrent dans la forêt guyanaise !

Documentaire Marins du feu Plus qu’une immersion au plus proche des actions des marins-pompiers de Marseille, ce magazine vous fait partager leurs expériences...

Documentaire A400m, l’Airbus militaire de pointe Doté de quatre moteurs à hélices délivrant une puissance de 11 000 chevaux ainsi que des plus grands et...

Documentaire Gurkhas \r

Les Gurkhas sont des unités des armées britanniques et indiennes recrutés au Népal. Initialement, sous leur nom original, les...

Documentaire Le combat du futur de l’armée de Terre Aujourd’hui plus que jamais, les armées font face à un environnement stratégique en pleine mutation. Entre conflits de haute...

Documentaire Le Cromwell et les « Cruiser Tanks » britanniques Un char britannique face aux Panzer. Le premier char fut fabriqué par les Britanniques en 1915 et utilisé sur...