Les drones mettent les nerfs des soldats à rude épreuve
Christophe Hondelatte en immersion dans un sous-marin nucléaire d’attaque. Le temps d’une traversée de la méditerranée, entre Toulon et...
En 2022, les formations militaires de la Sécurité civile ont conduit 273 missions opérationnelles dont 13 à l’international. Dans...
Le dispositif des Escadrilles Air Jeunesse est un programme ambitieux de l’armée de l’Air et de l’Espace, proposé aux...
Quand l’armée de terre se la joue Mad Max
Ils sont missionnés pour notre sécurité, mais dans quelles conditions ?
Un bon légionnaire doit savoir faire pleurer Tyson
Dans un contexte de réarmement et de tensions internationales, Michel Goya, ancien colonel des troupes de marine et auteur...
Julie, 24 ans, termine sa formation de pilote de chasse à l’aéronavale. Aviatrice accomplie, Emilie, 27 ans, s’apprête à...
En immersion lors des premières semaines de formation des futur.e.s officiers de marine. Reportage : Véronique Nizon, Laurent Desvaux,...
Au Kosovo, comme au sud Liban il a su, en maintes circonstances, jouer un rôle dissuasif déterminant. Sa mise...
Le Journal de la Défense s’interroge sur le lien entre les armées et la jeunesse. Nous vous ferons ainsi...
Les futurs officiers de Saint-Cyr souffrent dans la forêt guyanaise !
Plus qu’une immersion au plus proche des actions des marins-pompiers de Marseille, ce magazine vous fait partager leurs expériences...
Doté de quatre moteurs à hélices délivrant une puissance de 11 000 chevaux ainsi que des plus grands et...
\r\nLes Gurkhas sont des unités des armées britanniques et indiennes recrutés au Népal. Initialement, sous leur nom original, les...
Aujourd’hui plus que jamais, les armées font face à un environnement stratégique en pleine mutation. Entre conflits de haute...
Si la jungle était l’enfer vert des GI’s, c’est du ciel que venait le péril pour les combattants vietnamiens....
Un char britannique face aux Panzer. Le premier char fut fabriqué par les Britanniques en 1915 et utilisé sur...
Quelque part au large des côtes iraniennes, les avions de chasse de l’armée française décollent jour et nuit du...
