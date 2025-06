Documentaire

Léonie et Esteban sont en classe préparatoire HEC au Lycée Champollion de Grenoble. Pendant deux ans, ils vont travailler d’arrache-pied pour atteindre leur but : intégrer une prestigieuse école de commerce et s’ouvrir les portes des plus grandes entreprises. Au-delà de l’excellence scolaire exigée, nos deux élèves sont désormais sommés de se penser dans le monde du travail. L’oral décisif du concours est un entretien de personnalité, où il faut apprendre à épouser les attentes du marché. L’univers enchanteur de l’école de commerce est là, au bout de cette course haletante.Mais derrière ces discours de façade et ses apparences policées, qui sont vraiment Léonie, et Esteban ? Pendant ces deux années, leurs projections, leurs regards sur le monde, leurs craintes et leurs rêves se bousculent. Dans un récit intime et passionnant, ce documentaire dresse le portrait d’une élite scolaire prête à conquérir les hautes sphères du capitalisme.