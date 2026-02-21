De Pékin aux confins de l’Asie centrale, nous rejoignons le mythique Mont Kailash. Accompagné d’un photographe new-yorkais et d’un caméraman français, nous traverserons la Route de la soie, sillonnant la Chine, le Xinjiang, les oasis de Dunhuang, Turfan et Kashgar, jusqu’aux hauts plateaux du Pamir.
Entre paysages désertiques, villes sous contrôle, cultures ouïghoures, tensions géopolitiques et quête intérieure, le voyage se transforme peu à peu. Un road movie introspectif où le voyage façonne les hommes autant que les paysages traversés.