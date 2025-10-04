Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Digiscope, le virtuel de demain Après une course à la miniaturisation qui a vu les écrans se réduire et devenir tactiles, les scientifiques tentent...

Documentaire BathyBot : le robot des profondeurs C’est un petit robot qui pourrait faire de grandes découvertes. BathyBot, c’est son nom, s’apprête à percer les mystères...

Documentaire La réalité virtuelle enfin tactile L’immersion dans la réalité virtuelle permet à l’utilisateur de voir et d’entendre un monde factice. Mais jusqu’à présent, seuls...

Documentaire Cellules solaires ultrafines : vers le photovoltaïque de demain Des cellules solaires flexibles et mille fois plus fines que les cellules du commerce en silicium avec le même...

Documentaire La voiture superintelligente Malgré les dernières avancées technologiques plutôt encourageantes, l’arrivée des véhicules complètement autonomes sur nos routes n’est pas pour demain....

Documentaire Comment les plateformes pétrolières résistent-elles aux éléments ? Ces machines colossales sont confrontées à des conditions climatiques extrêmes, en surface mais aussi sous l’eau.

Documentaire Le piano virtuose Un piano capable de jouer seul une Ballade de Chopin? C’est possible ! À partir d’une performance enregistrée, ce...

Documentaire C’est pas sorcier – Barrages Fred et Jamy nous emmènent en Savoie pour comprendre à quoi servent les barrages et comment ils fonctionnent. Comment...

Documentaire Le monde de demain – Les surhommes du futur \r

\r

Que nous prévoit la science pour les années à suivre? Quelles seront les technologies qui permettrons a l’humain de vivre plus...

Documentaire La vie rêvée de Gaspard : vivre et grandir Agathe Lecaron est mère depuis quelques mois. L’arrivée de Gaspard dans sa vie lui a fait perdre toute forme...

Documentaire La guerre de la TNT – La loi du plus fort La révolution numérique, le téléchargement et la multiplication des canaux semblent perturber la domination de TF1. Beaucoup d’interrogations pèsent...

Article Smartwatch pour geeks et passionnés de technologie : nos modèles préférés À l’ère du numérique, la technologie portable transforme la vie quotidienne et professionnelle. Parmi les accessoires les plus prisés,...

Documentaire Marketing : influence du peuple par le biais du subconsient Comment optimiser sa campagne de marketing ? Peut-on lire dans le cerveau et faire des prédictions ? Les marketeurs...

Documentaire Agriculteurs 3.0 Drones, big data et objets connectés sont les nouveaux outils d’une génération d’agriculteurs 3.0 et l’arrivée de ces technologies...

Conférence Les fabuleuses opportunités de l’IA générative Les fabuleuses opportunités de l’IA générative : le plus grand tsunami que le monde économique et public ait connu…...

Documentaire IPTV : comment ça marche ? Canal, BeIN, RMC Sport… Le foot à la télé coûte de plus en plus cher mais certains ont trouvé...

Documentaire Transhumanisme : fusion risquée entre l’homme et la machine ? Le transhumanisme, c’est la perspective d’un être humain immortel grâce à la technologie implantée dans son corps. Mais la...