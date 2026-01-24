Article

Les acouphènes sont des sensations auditives non causées par un son extérieur. Ils se manifestent généralement sous forme de bourdonnements, de sifflements, de cliquetis ou de bruits semblables. Bien que ces bruits puissent être très perturbants, ils ne sont pas toujours un signe de problème grave. Cependant, il est important de savoir quand consulter un médecin ORL pour évaluer la situation.



Dans de nombreux cas, les acouphènes sont temporaires et disparaissent d’eux-mêmes. Ils peuvent être causés par des facteurs tels que l’exposition à des bruits forts, le stress, la fatigue, la consommation excessive d’alcool ou de caféine, ou même certains médicaments. Si les acouphènes persistent pendant plus de quelques jours ou s’ils sont accompagnés d’autres symptômes tels que des étourdissements, une perte auditive ou des douleurs à l’oreille, il est recommandé de consulter un médecin.



Un médecin ORL est spécialisé dans le diagnostic et le traitement des problèmes liés à l’oreille, au nez et à la gorge. Lors d’une consultation, le médecin réalisera généralement un examen physique de l’oreille pour vérifier s’il y a une cause évidente des acouphènes, telle qu’une accumulation de cérumen ou une infection. Des tests auditifs peuvent également être effectués pour évaluer la perte auditive éventuelle.



Si aucune cause évidente n’est identifiée, le médecin ORL peut recommander des examens supplémentaires tels qu’une imagerie par résonance magnétique (IRM) ou une tomographie par cohérence optique (OCT) pour exclure d’autres problèmes plus graves. Dans certains cas, un traitement spécifique peut être recommandé, comme l’utilisation d’un appareil auditif pour masquer les acouphènes ou la thérapie sonore pour aider à gérer les symptômes.



Il est important de noter que les acouphènes peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de vie d’une personne. Ils peuvent entraîner des problèmes de sommeil, de concentration et d’anxiété. Il est donc essentiel de consulter un médecin ORL si les acouphènes deviennent chroniques ou s’ils interfèrent avec les activités quotidiennes.