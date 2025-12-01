Ménopause, périménopause, hormones, bouffées de chaleur, prise de poids, sommeil, peau, collagène, microbiote, ostéoporose, fatigue, brouillard mental, libido, phytothérapie, huiles essentielles, compléments alimentaires…Quelles sont les solutions naturelles les plus efficaces pour traverser la périménopause et la ménopause avec douceur et vitalité ? Comment raviver notre feu intérieur à cette étape ? Quelles sont les plantes et remèdes naturels les plus efficaces ? Comment retrouver un bon sommeil, une libido équilibrée et un moral au beau fixe ? Le Dr Paul Dupont nous éclaire sur les liens entre respiration, énergie vitale, microbiote, collagène et équilibre hormonal. Son approche globale relie corps, esprit et nutrition pour faire de cette période une véritable renaissance.