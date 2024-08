Documentaire



Ces vingt dernières années, l’emploi de la capacité amphibie a été fréquente et très diverse.

Avec plus de 20% de la population mondiale qui vit à moins de 30km de la mer et un besoin de mobilité permanent, ce type d’intervention reste toujours d’actualité. Dans ce numéro, le Journal de la Défense vous invite à partir à la rencontre des spécialistes de ce domaine de la Marine nationale et de l’armée de Terre.