Documentaire

« Famille nombreuse, famille heureuse », dit-on. C’est le cas chez les Goyat, une famille nombreuse et déjantée.

Olivier et son épouse Soukdavone sont à la tête d’une tribu de 7 enfants : Mathieu 17 ans, Olivia 15 ans, Théo 13 ans, Chloé 11 ans, Elsa 8 ans, Alexia 6 ans et Rudy 5 ans. Et ils attendent leur huitième petit.

Comment font-ils pour s’organiser et vivre heureux avec 8 enfants.

Documentaire : « Une vie presque ordinaire » – « Famille nombreuse, famille heureuse »

Réalisation : Aline Morcillo

