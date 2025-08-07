Ils ont inventé « l’ultra-discount » : les destockeurs rachètent les invendus des industriels et des produits alimentaires proches de leur date de péremption pour les écouler à prix cassés, jusqu’à 3 fois moins chers que dans la grande distribution. Collants, lessives, valises ou même matériel de bricolage… peu de chose leur échappe. Quelles sont les méthodes de ces rois du discount ? Que valent les produits vendus ?