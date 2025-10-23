Documentaire

Il a déjà rayé une ville de la carte, emportant des milliers de vies en quelques minutes. Depuis, la Montagne Pelée sommeille mais pour combien de temps encore ? Les scientifiques craignent son réveil brutal au cœur des Caraïbes.

On l’accuse d’être à l’origine de la catastrophe la plus meurtrière de la volcanologie, mais personne ne se demande pourquoi les 30 000 habitants de Saint-Pierre n’ont pas réagi alors que les signes avant-coureurs d’une éruption étaient manifestes.

Aujourd’hui le volcan est scruté et surveillé comme le lait sur le feu par les scientifiques. Sa dernière éruption date de 1932. C’est assez récent. Des volcanologues et des archéologues continuent de se pencher à son chevet car la montagne Pelée pourrait se réveiller sans prévenir.

Un film de Philippe Lespinasse