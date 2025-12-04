Documentaire

Ce documentaire de 52 minutes sera construit autour de différents portraits. Médecins légistes, historien, gendarme et journaliste. Il sera articulé autour de séquences ayant pour objectif de nous faire découvrir la médecine légale : les raisons de leur vocation, leur travail, leurs initiatives pour aider les victimes, leurs inquiétudes face à la pénurie en France de médecins légistes et au manque de moyens pour mener à bien les enquêtes criminelles et au regard que nous portons sur eux.Deux médecins légistes seront les personnages principaux du film. Ils nous feront découvrir leur quotidien, leur passion et leurs doutes.Nous les suivrons au CHU de Bordeaux et de Poitiers en tant que médecins légistes, mais aussi en tant que professeurs de droit médical. Ce documentaire évoquera leurs histoires et leurs parcours.Un autre médecin légiste, spécialiste de l’histoire de cette spécialité, nous dévoilera l’évolution de la médecine légale. Des grecs à Ambroise Paré, de la première autopsie judiciaire à l’ADN. Son intervention sera insérée tout au long du documentaire.Trois autres intervenants viendront ponctuer le récit : un gendarme de l’IRCGN, l’office central de la police scientifique, un journaliste spécialisé et un scénariste de série policière.