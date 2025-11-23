De 1945 à 1979, Josef Mengele, surnommé « l’ange de la mort », fut l’un des criminels nazis les plus recherchés au monde. Médecin SS à Auschwitz, il laissa derrière lui une réputation d’horreur et de haine. Malgré une traque internationale de 34 ans, il ne fut jamais capturé. Ce documentaire retrace son parcours, de son rôle au front de l’Est jusqu’aux sinistres sélections dans le camp, et revient sur l’incroyable fuite d’un homme devenu le symbole de la barbarie nazie.