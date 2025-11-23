Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Warbirds de la RAF et de l’aviation américaine Les avions les plus célèbres de la RAF et de l’aviation américaine en action ! Produit en association avec...

Documentaire SHOAH – Deuxième époque Pendant onze ans, Claude Lanzmann a voyagé à travers l’Europe et rencontré des témoins de l’Holocauste, victimes et bourreaux....

Documentaire SHOAH – Première époque Pendant onze ans, Claude Lanzmann a voyagé à travers l’Europe et rencontré des témoins de l’Holocauste, victimes et bourreaux....

Documentaire Haig contre Ludendorff L’offensive allemande lors de la bataille de la Somme en mars 1918 fut la dernière grande contre-attaque menée par...

Article Les 5 grandes dates de la 1ère guerre mondiale La Première Guerre mondiale, ou Grande Guerre, a remodelé la carte du monde et l’âme des nations. Elle fut...

Podcast Le jour où la gauche est devenue plurielle Il y a 30 ans, Jacques Chirac prenait le monde politique de court en annonçant la dissolution de l’Assemblée...

Documentaire La presse clandestine sous l’occupation : colonne vertébrale de la résistance Le récit de la vie de la presse sous l’occupation et de sa libération. En 1940, dès l’invasion allemande,...

Podcast La survivante du vol 367 Le 26 janvier 1972, le vol JAT Yugoslav Airlines 367 relie Copenhague à Belgrade. Après quasiment une heure sans...

Documentaire Après l’Holocauste, à la recherche des caches secrètes En Pologne, Natalia Romik est partie à la recherche des cachettes qui ont abrité les Juifs au temps de l’Holocauste....

Documentaire Les années de guerre 1939-1945 : 1945 La Seconde Guerre mondiale, qui coûta la vie de plus de 40 millions de personnes, a duré six ans,...

Podcast Qui était Raymond Poincaré ? Raymond Poincaré, dernier grand homme d’État de la IIIe République, incarne le courage, la rigueur et la stabilité. Artisan...

Documentaire La catastrophe nucléaire de Tchernobyl Avril 2008 : le réalisateur participe, caméra au poing, à un voyage organisé à Tchernobyl et Prypiat par d’anciens...

Documentaire Dans les tranchés de l’Afrique Pendant la Première Guerre mondiale, l’armée française manquant de soldats, enrôla 134 000 Africains dans ses rangs. Le film...

Documentaire La mémoire des anges Un portrait impressionniste du Montréal des années 1950 et 1960 en images, en chansons et en musique. À la...

Documentaire FBI : le dossier Chaplin L’un veut protéger l’Amérique du péril rouge, l’autre veut la divertir tout en dénonçant ses injustices. Persuadé que Charlie...

Documentaire Christiane Desroches Noblecourt, une passion égyptienne Un portrait de la célèbre égyptologue, récemment disparue, réalisé par Olga Prud’homme Farges.

Podcast La crise des missiles : apogée de la guerre froide ? Entre le 16 et le 29 octobre 1962, la crise des missiles de Cuba, entre les États-Unis et l’Union...

Documentaire Champs de bataille : l’enfer de Verdun (1/2) Ce documentaire n’est malheureusement plus disponible… Du 21 février au 19 décembre 1916, durant la Première Guerre mondiale, a...