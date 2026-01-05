Certains textes de l’Antiquité sont encore sous nos yeux sans que l’on ne soit parvenu à les lire. Il s’agit des palimpsestes, des manuscrits à double texte. Sur la couche supérieure du parchemin, on peut lire des œuvres du Moyen-Âge, et en dessous se cachent des textes dits “inférieurs”. Écrits plusieurs siècles avant, ils ont été partiellement effacés, puis recouverts pour économiser le parchemin.
S’ils demeurent illisibles à l’œil nu, l’imagerie multispectrale permet désormais de lire ces textes sans les endommager. C’est grâce à cette technique que l’ONG internationale Early Manuscripts Electronic Library et des chercheurs du CNRS ont mené en juin une campagne de numérisation, concernant une vingtaine de manuscrits de la BnF, pour permettre enfin aux scientifiques de les étudier.
