Documentaire

Les monuments aux morts de 1914-1918 nous sont devenus tellement familiers qu’on ne les voit plus. C’est un musée invisible qui a fini par se confondre avec les paysages de France. Et puis un beau jour, une sculpture arrête le regard, ici un soldat monte à l’assaut, ailleurs une jeune femme pleure dans un champ devant un casque… une autre histoire apparait. C’est le projet artistique le plus ample peut-être depuis les cathédrales, un grand chantier qui va s’étendre des années 20 aux années 30.

Les morceaux d’un récit en trois dimensions semblent avoir été dispersés à travers tout le pays, comme des rushes d’un film mis en scène dans la pierre, au moment même où le cinéma muet est en train de devenir cinéma parlant. Les plus étonnantes de ces statues nous font entrer dans un monde parallèle, là où continuent à vivre les fantômes de la Grande Guerre.

Durée : 62′ / Année : 2023 / documentaire Un documentaire réalisé par Jérôme Prieur / Coproduction Mélisande Films / LCP-Assemblée nationale