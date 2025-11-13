Immersion dans l’un des hypermarchés les moins chers de France à Harly dans l’Aisne, dans la banlieue de Saint-Quentin. Comment le patron, Laurent Prache, trouve-t-il des alternatives dans un contexte d’inflation pour maintenir un offre attractive, et sur quels produits ? Comment les clients parviennent-ils à se faire plaisir sans se ruiner ?