Documentaire Les dernières tribus indigènes dans le monde Treize mois de voyage sans arrêt, cinq tribus rencontrées et quelques préjugés détruits: l’aventure de Damien Boyer. Aux quatre...

Documentaire États-Unis : les enfants prêts pour la Guerre Aux États-Unis, l’armée recrute dès le lycée. À Chicago et au Texas, des milliers d’adolescents intègrent les Junior Reserves,...

Documentaire Marwan Barghouti, un espoir pour la Palestine ? Tourné pendant 5 ans, ce documentaire raconte le combat des soutiens et de la famille de Marwan Barghouti pour...

Documentaire Chine : le Big Brother version Pékin Plongez au cœur de la Chine cachée, entre Yiwu, le plus grand marché du monde, et Pékin, capitale ultra-sécuritaire....

Documentaire Mer du Nord : les derniers cavaliers pêcheurs C’est une pêche rare et spectaculaire. La crevette grise péchée à cheval. En mer du Nord, les derniers cavaliers...

Documentaire Ukraine : la ministre, la guerre et l’Europe Alors que l’Ukraine lutte pour sa survie, sa vice-première ministre, Olha Stefanichyna, se bat pour faire entrer son pays...

Documentaire Aruinbold, médecin nomade dans le désert de Mongolie Formé à l’époque du communisme pour soigner les nomades de la région, Aruinbold est le seul à accepter de...

Documentaire Trains de banlieue, la galère sur toute la ligne Rachel et Alexis habitent à Achères dans les Yvelines, à l’ouest de Paris. Tous les matins, c’est la course...

Documentaire Handicapé et volontaire pour le service civique universel Quand le service civique s’ouvre aux jeunes en situation de handicap.

Documentaire L’invention d’une île Bien des îles tropicales évoquent des images de Paradis qui le plus souvent se réduisent aux navrants poncifs d’un...

Documentaire La Confrérie des Frères musulmans La Confrérie des Frères musulmans est née en 1928 dans le contexte d’un retour au fondamentalisme religieux et du...

Documentaire Liban, au cœur du chaos Pourquoi le Liban va-t-il si mal ? Qu’est-ce qui s’est brisé au Pays du Cèdre pour que cette nation,...

Documentaire Los Angeles : la tragédie cachée des malades mentaux abandonnés Aux États-Unis, 16 millions de personnes souffrent de graves maladies mentales, mais seuls quelques-uns reçoivent des soins quotidiens en...

Documentaire Alep, une ville à l’agonie Immersion à Alep en Syrie, où le virus s’est ajouté aux ravages de la guerre…

Documentaire BTP, le scandale des décharges illégales Depuis cinq ans, dans le sud de la France, les déchets du BTP fleurissent en pleine nature. Des gravats,...

Documentaire Le péage Nikola Obermann emmène ses compatriotes allemands en voyage sur les autoroutes de France à la rencontre des péages. Réalisation...