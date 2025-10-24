Treize mois de voyage sans arrêt, cinq tribus rencontrées et quelques préjugés détruits: l’aventure de Damien Boyer. Aux quatre...
Aux États-Unis, l’armée recrute dès le lycée. À Chicago et au Texas, des milliers d’adolescents intègrent les Junior Reserves,...
Tourné pendant 5 ans, ce documentaire raconte le combat des soutiens et de la famille de Marwan Barghouti pour...
Plongez au cœur de la Chine cachée, entre Yiwu, le plus grand marché du monde, et Pékin, capitale ultra-sécuritaire....
Étudier, ce n’est pas seulement assister à des cours, réviser pour les examens ou valider des crédits. La vie...
C’est une pêche rare et spectaculaire. La crevette grise péchée à cheval. En mer du Nord, les derniers cavaliers...
Alors que l’Ukraine lutte pour sa survie, sa vice-première ministre, Olha Stefanichyna, se bat pour faire entrer son pays...
L’honneur des familles gitanes repose sur cette tradition ancestrale
Formé à l’époque du communisme pour soigner les nomades de la région, Aruinbold est le seul à accepter de...
Rachel et Alexis habitent à Achères dans les Yvelines, à l’ouest de Paris. Tous les matins, c’est la course...
Quand le service civique s’ouvre aux jeunes en situation de handicap.
Bien des îles tropicales évoquent des images de Paradis qui le plus souvent se réduisent aux navrants poncifs d’un...
La Confrérie des Frères musulmans est née en 1928 dans le contexte d’un retour au fondamentalisme religieux et du...
Pourquoi le Liban va-t-il si mal ? Qu’est-ce qui s’est brisé au Pays du Cèdre pour que cette nation,...
Aux États-Unis, 16 millions de personnes souffrent de graves maladies mentales, mais seuls quelques-uns reçoivent des soins quotidiens en...
Immersion à Alep en Syrie, où le virus s’est ajouté aux ravages de la guerre…
Depuis cinq ans, dans le sud de la France, les déchets du BTP fleurissent en pleine nature. Des gravats,...
Nikola Obermann emmène ses compatriotes allemands en voyage sur les autoroutes de France à la rencontre des péages. Réalisation...
En France, 150.000 tonnes de vêtements sont collectées chaque année. Une quantité astronomique qui réclament une logistique très lourde...
Croatie, Serbie et Hongrie organisent chaque été des festivals de musique à succès. Pour les fêtards, tout – ou...
