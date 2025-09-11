Le musée du Louvre possède sa propre brigade de 52 pompiers qui veillent jour et nuit sur la sécurité des personnes et des oeuvres.
Nous suivons ces hommes qui connaissent parfaitement le musée, de ses toits à ses passages secrets…
Le musée du Louvre possède sa propre brigade de 52 pompiers qui veillent jour et nuit sur la sécurité des personnes et des oeuvres.
Nous suivons ces hommes qui connaissent parfaitement le musée, de ses toits à ses passages secrets…
Jérôme est charron et a choisi de vivre à l’ancienne. Il dit ne pas être né dans le bon...
Le burn-out est devenu l’un des grands fléaux de notre époque. Selon les dernières études, près d’un actif sur...
La classe préparatoire économique et commerciale (prépa ECG) est l’une des formations les plus exigeantes du système éducatif français....
Pour les recruteurs, l’expérience est un critère incontournable. Mais comment faire lorsque l’on est un(e) jeune actif(ve) et que...
Passion, travail et hospitalité : immersion dans le quotidien de trois familles qui ont choisi de vivre des chambres...
Dans un monde où la mobilité internationale ne cesse de croître, le tourisme demeure un pilier stratégique de l’économie...
Chaque année, 25 000 professeurs demandent à changer d’établissement
Parti de rien il y a 35 ans, aujourd’hui patron de l’enseigne GIFI, Philippe Ginestet est à la tête...
Une salle de classe étroite et moderne, ayant pour seule décoration deux cercueils en bois posés contre le mur....
Quand on parle de métiers d’avenir, on pense rarement à l’artisanat, mais plutôt à des métiers appartenant au monde...
Ils se sentent peu reconnus et se plaignent souvent de leurs rémunérations qu’ils estiment trop faibles au vu de...
Le paysage socio-économique connaît de profondes mutations – digitalisation et internationalisation notamment – qui imposent aux entreprises de se...
Le travail d’artisans, femmes et hommes de l’ombre, représente le savoir-faire français de l’industrie du luxe. Grâce à leur...
Sur les marchés ou dans les foires, ils sont les rois de la vente. Les camelots perpétuent leur métier...
C’est une guerre des prix qui fait des morts sur nos routes. Sous la double pression de la crise...
Depuis l’avènement de la pandémie de COVID-19, le télétravail est devenu une norme pour de nombreuses entreprises à travers...
Depuis une dizaine d’années, internet a dépoussiéré nos habitudes… et celles des professionnels du secteur par la même occasion!...
Dans cet épisode avec Christine Champoiral, directrice générale de Montabert, et Caroline Félix, directrice générale de la Ruche Industrielle,...
Nous sommes à Lyon au centre de traitement des pompiers. Pendant plusieurs semaines, les équipes du documentaire ont filmé...
Durant l’été, une équipe du magazine a suivi les sections de la police, les unités de la gendarmerie, les...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site