Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Jérôme est charron et a choisi de vivre à l’ancienne Jérôme est charron et a choisi de vivre à l’ancienne. Il dit ne pas être né dans le bon...

Article Soutien scolaire en prépa : pourquoi est-il indispensable pour réussir ? La classe préparatoire économique et commerciale (prépa ECG) est l’une des formations les plus exigeantes du système éducatif français....

Documentaire Vivre autrement grâce aux chambres d’hôtes Passion, travail et hospitalité : immersion dans le quotidien de trois familles qui ont choisi de vivre des chambres...

Conférence L’excellence des formations Tourisme, un enjeu pour la France Dans un monde où la mobilité internationale ne cesse de croître, le tourisme demeure un pilier stratégique de l’économie...

Documentaire Patron de GIFI : le magnat qui a bâti un Empire Parti de rien il y a 35 ans, aujourd’hui patron de l’enseigne GIFI, Philippe Ginestet est à la tête...

Documentaire À l’école des pompes funèbres (1/2) Une salle de classe étroite et moderne, ayant pour seule décoration deux cercueils en bois posés contre le mur....

Documentaire L’artisanat d’art a de l’avenir Quand on parle de métiers d’avenir, on pense rarement à l’artisanat, mais plutôt à des métiers appartenant au monde...

Documentaire Enseignants, les incompris ? Ils se sentent peu reconnus et se plaignent souvent de leurs rémunérations qu’ils estiment trop faibles au vu de...

Conférence Quels sont les nouveaux enjeux du dialogue social ? Le paysage socio-économique connaît de profondes mutations – digitalisation et internationalisation notamment – qui imposent aux entreprises de se...

Documentaire Les ateliers du luxe Le travail d’artisans, femmes et hommes de l’ombre, représente le savoir-faire français de l’industrie du luxe. Grâce à leur...

Documentaire Camelots, comment deviennent-ils les rois de la vente Sur les marchés ou dans les foires, ils sont les rois de la vente. Les camelots perpétuent leur métier...

Documentaire Routiers, les nouveaux esclaves de la route C’est une guerre des prix qui fait des morts sur nos routes. Sous la double pression de la crise...

Article Le télétravail est-il vraiment plus productif que le travail au bureau ? Depuis l’avènement de la pandémie de COVID-19, le télétravail est devenu une norme pour de nombreuses entreprises à travers...

Documentaire Immobiliers : les nouveaux métiers qui rapportent gros Depuis une dizaine d’années, internet a dépoussiéré nos habitudes… et celles des professionnels du secteur par la même occasion!...

Podcast L’éco-circularité : le grand défi de l’industrie de demain ? Dans cet épisode avec Christine Champoiral, directrice générale de Montabert, et Caroline Félix, directrice générale de la Ruche Industrielle,...

Documentaire Sécurité routière, l’autoroute du sud sous haute surveillance Nous sommes à Lyon au centre de traitement des pompiers. Pendant plusieurs semaines, les équipes du documentaire ont filmé...