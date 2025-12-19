Documentaire

Un nouveau monde est en train de naître… Une révolution scientifique est en marche…

Cette grande révolution, il faut aller la chercher très profondément, c’est celle de l’infiniment petit, celle de l’avènement du nanomonde : celui des nanosciences et des nanotechnologies.

La fin du 20ème siècle a vu l’informatique révolutionner le travail, les loisirs et l’industrie. Avec le 21ème siècle, la compréhension des mécanismes qui interviennent au cœur de la matière nous permet d’envisager des matériaux aux propriétés nouvelles, directement copiées de la nature. Mais aussi la fabrication d’objets plus économes, plus légers, plus écologiques, plus petits, plus rapides.

Dès aujourd’hui s’annoncent des vitres et des tissus d’inspirant de la feuille du lotus pour devenir imperméable, des revêtements inrayable, d’autres « naturellement » ignifugés, d’autres durs comme le diamant, des fils deviennent aussi léger et résistants que de la toile d’araignée.

Mais la révolution est aussi en marche dans l’informatique, dans le domaine de l’énergie…

Ces applications et les perspectives fascinantes qu’elles ouvrent, nous les découvrons en compagnie des chercheurs du monde entier, parmi les plus passionnés!

Réalisateurs : Charles-Antoine de Rouvre et Jérôme Scemla

© LA COMPAGNIE DES TAXI-BROUSSE – 2009