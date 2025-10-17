Le débarquement de Normandie, également appelé débarquement en Normandie, ou encore débarquement allié en Normandie, nom de code opération...
Grand oublié de l’histoire, l’homme d’État Alexandre Millerand a pourtant suivi un impressionnant parcours, qui l’a mené jusqu’à la...
Découvrez l’histoire méconnue des véritables Papillon, ces deux hommes qui ont défié la mort, la jungle et la légende....
Ils ont pris les armes pour libérer leur peuple. Voici leur histoire oubliée. Une mise en lumière des combattants...
Ils ont combattu, souffert et souvent disparu sans reconnaissance… Eté 1914, la Grande Guerre éclate. Elle embrase la France...
Le mois d’août 1944 marque un tournant décisif dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. Paris, occupée depuis quatre...
Sans lui, nous n’aurions jamais pu envoyer d’humains dans l’espace, lancer des robots explorateurs ou des satellites en orbite....
Les élèves de la classe de terminale littéraire du lycée Marceau de Chartres ont décidé de travailler sur l’histoire...
\r\n\r\nLes archives volent par les fenêtres. Un Comité de salut public est institué,\r\nréunissant une partie de l’armée et les généraux...
En 1960, l’un des criminels de guerre nazis les plus recherchés, Adolf Eichmann, vit incognito en périphérie de Buenos...
L’histoire de la Seconde Guerre mondiale est jalonnée de stratégies militaires audacieuses et de batailles décisives. L’une des campagnes...
Pour qualifier la Palestine ottomane, l’historien Tom Segev décrit “une province reculée, sans loi ni administration. La vie s’y...
La bataille de Dien Bien Phu soldait la présence française en Indochine. Des milliers de morts au fond d’une...
Le 6 août 1945, le bombardier B29, baptisé Enola Gay, largue la première bombe atomique de l’histoire sur la...
De 1940 à 1945 la France paye également un lourd tribut au bombardement allié faisant près de 60 000...
Il y a trente ans, les étudiants chinois se soulevaient pour exiger la démocratie et furent victimes d’une sanglante...
Les batailles menées en Afrique du Nord durant la Seconde Guerre mondiale ont marqué l’avènement de la 7e division...
Soudain, en plein vol, une déflagration retentit. Un grand boum. La carlingue se retrouve inondée de lumière. En levant...
Le Brésil est réputé pour être le pays le plus riche en eau de la planète. Pourtant, le Nordeste...
Adolph Hitler adorait les voitures de luxe , mais ce mode de transport était peu rapide et dangereux pour...
