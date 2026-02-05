Savez-vous d’où viennent les noms des tempêtes ? Écoutez bien les explications de Jeanette Konrad.
En Floride, l’archipel des Keys est de plus en plus menacé par les changements climatiques. © BABEL DOC-BABEL PRESS...
Le plancton des océans produit plus de la moitié de l’oxygène du monde.
Fin 19e, les naturalistes découvrent que les profondeurs de l’océan hébergent une diversité biologique insoupçonnée. Au 21e siècle, ce...
S’il est aisé d’imaginer la nature sans humains, ces derniers ne peuvent vivre sans elle. Tout au long de...
La pluie joue un rôle crucial sur notre planète. Elle renforce la flore, alimente nos rivières et nos lacs...
Dans le cadre de l’exploration continue de la vie, on se penche souvent sur des facteurs auxquels on n’aurait...
On vous le rabâche dans l’actu : de nombreuses espèces disparaissent à cause du changement climatique. C’est valable pour...
Découvrez les secrets marins de cette île des Seychelles.
La neige est l’un des rares phénomènes naturels qui suscitent autant de réactions : nous la détestons, nous l’aimons,...
Au cœur de la nature danoise, l’exploration en cinq volets de différents biotopes, au plus près de la vie...
Au Botswana, l’Okavango révèle la partie centrale, qui est aussi la plus vivante, de son cours. Accueillant d’immenses troupeaux...
Alors que la crise environnementale constitue certainement l’un des plus grands défis du XXIe siècle, Matthieu Ricard, moine bouddhiste,...
Magnifiques vues de la Terre vue du ciel, mélange de couleurs et de formes extraordinaires. Un moyen de redécouvrir...
On le sait peu, mais les plantes sont elles aussi douées de sens… et elles savent les utiliser !...
Au sud-est de l’Afrique, le désert du Namib, l’un des plus vieux et des plus inhospitaliers du monde, abrite...
Entraîné par l’eau vive, un bloc de grès gros comme un ballon est réduit en sable après un parcours...
À seulement 25 ans, Tisno est l’un des plus jeunes gardiens de réserve en Indonésie. Botaniste diplômé, il vit...
Animatrice télé et sportive de haut niveau, Nathalie Simon accompagne deux adolescents dans leur découverte de la Polynésie française,...
Ladies and Gentlemen, nous avons de féroces combattantes et combattants à vous présenter avant qu’ils ne s’affrontent pour nous...
La rivière Yellowstone, l’un des plus longs cours d’eau sans barrage du territoire américain (hors Alaska), constitue une artère...
