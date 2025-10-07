Documentaire

Face à la crise, des millions de Français changent leurs habitudes d’achat : ils comparent, négocient, traquent les promotions. Comparer, négocier, optimiser : le consommateur d’aujourd’hui est devenu un stratège. Ce film suit des familles, des experts et des commerçants pour comprendre comment chacun tente de reprendre le pouvoir sur ses dépenses.

À travers des cas concrets — achat de voiture, promotions, bons de réduction — on découvre des astuces parfois bluffantes, mais aussi les pièges tendus par les marques. Un reportage utile et incisif sur le pouvoir d’achat… et ceux qui le défendent.