Documentaire

Plus de 80 millions d’étrangers et 40 millions de Français vont partir en vacances en France cet été. Au total, ce sont donc plus de 120 millions de touristes qui vont venir bronzer sur nos plages, emprunter les chemins de randonnée de nos montagnes et goûter les joies de la baignade en mer ou dans les rivières…

Mais hélas, les vacances ne se passent pas toujours comme prévu. Inattention, imprudences, coups du sort… Il arrive même que pour certains, elles tournent à la catastrophe. Chutes, noyades, accidents et parfois même attaques de requins : les vacanciers peuvent très vite se retrouver en situation de détresse. Pour leur venir en aide, des milliers de sauveteurs sont mobilisés : médecins urgentistes, pompiers, gendarmes, volent chaque jour au secours des victimes.

À Nice, en période estivale, la population de la ville est multipliée par trois. Un million de touristes prennent d’assaut les plages du littoral et les montagnes de l’arrière-pays. Sur place, nous avons suivi les médecins urgentistes de l’hôpital Saint Roch. Le service du Samu de l’établissement est en alerte 24 heures sur 24 et l’été ; il reçoit près de 1 200 appels par jour ! Avec eux, les pompiers de Magnan sont sur les dents. Noyades, accidents, objets suspects sur les plages, les secours s’enchaînent.

En Corse les gendarmes du PGHM – Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne – interviennent près de 4 fois par jour pour sauver les touristes en randonnée coincés dans les canyons. Des interventions en urgence, spectaculaires et périlleuses, effectuées par hélicoptère sur des chemins très escarpés et extrêmement difficiles d’accès.

Sur l’île de la Réunion, les baignades tournent parfois au drame. Car depuis quelques années, un redoutable prédateur fait de nombreuses victimes : le requin-bouledogue. Et il y en aurait plusieurs centaines qui roderaient à quelques mètres du bord de mer et pourraient attaquer les baigneurs en une fraction de seconde… Comment s’organisent les sauveteurs en mer de l’île ? Quelles sont leurs nouvelles techniques pour en finir avec les attaques de requin ? Comment risquent-ils leur vie pour préserver les vacanciers d’un prédateur qui a déjà fait plusieurs victimes ?