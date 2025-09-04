Le troc a permis à l’être humain de progressivement mettre de côté ses instincts guerriers. Images tirées de la série documentaire « Origines : l’histoire de l’humanité ».
L’agora des cités-États grecques permettait d’échanger des biens, mais aussi des idées et d’exprimer son opinion. Images tirées de...
Symbole de la grandeur de l’Empire romain, le Colisée fascine encore aujourd’hui par sa taille, son histoire et son...
Le tombeau de Toutânkhamon, découvert en 1922 par l’archéologue britannique Howard Carter, est l’un des trésors archéologiques les plus...
La légende de Prométhée est l’une des histoires les plus fascinantes de la mythologie grecque, illustrant des thèmes tels...
Ce tombeau, qui est le plus grand de la vallée des Rois, dénote par la manière dont les salles...
Philosophe, écrivain, ancien ministre de l’éducation nationale, Luc Ferry a initié la série La sagesse des Mythes aux éditions...
Les travaux de Champollion ont permis de mieux comprendre l’histoire de l’Égypte ancienne, y compris le règne de Ramsès...
Chacun des 24 sarcophages en granit de 2,50 mètres de haut peut peser près de 70 tonnes.
Destin atypique que celui de Siddharta, appelé Bouddha. Un documentaire historique sur les traces de Bouddha, confrontant archéologie et...
Pour les égyptiens d’Ancienne Egypte, la vie et la mort étaient liées. Les tombes avaient plus d’importance que leurs...
En janvier 2011, alors que la révolution égyptienne bat son plein, des chercheurs de l’université de Bâle font deux...
Le 24 août de l’an 79, à midi, le Vésuve entre en éruption et engloutit Pompéi sous quinze mètres...
La tombe de Jésus est un lieu saint pour les chrétiens. C’est là que le corps de Jésus-Christ a...
La bataille des Thermopyles en 480 av. J-C. oppose une alliance des cités grecques à l’empire achéménide. C’est l’un...
Pendant deux siècles, au XIXe et au XXe, les archéologues des pays européens ont littéralement pillé l’Égypte pour rapatrier...
De tous les pharaons qui ont régné sur l’Égypte, il en est un qui a gagné et conservé une...
Les femmes et les hommes de ce peuple antique ont risqué leur vie pour trouver un territoire sur lequel...
Saqqarah, le culte des morts : Saqqarah est un des sites les plus importants en Egypte, les rois de...
Hérodote le disait déjà dans l’Antiquité : «L’Egypte est un don du Nil». Grâce au fleuve, la civilisation égyptienne...
