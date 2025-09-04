Ressources Dans la même catégorie

Documentaire L’agora grecque, berceau de la démocratie ? L’agora des cités-États grecques permettait d’échanger des biens, mais aussi des idées et d’exprimer son opinion. Images tirées de...

Article 4 infos insolites sur le Colisée Symbole de la grandeur de l’Empire romain, le Colisée fascine encore aujourd’hui par sa taille, son histoire et son...

Article Découvrez 7 secrets peu connus du tombeau de Toutânkhamon Le tombeau de Toutânkhamon, découvert en 1922 par l’archéologue britannique Howard Carter, est l’un des trésors archéologiques les plus...

Article La légende de Prométhée dans la mythologie grecque La légende de Prométhée est l’une des histoires les plus fascinantes de la mythologie grecque, illustrant des thèmes tels...

Documentaire Exploration du colossal tombeau de Ramsès Ce tombeau, qui est le plus grand de la vallée des Rois, dénote par la manière dont les salles...

Conférence Philosopher à la lumière de la mythologie Philosophe, écrivain, ancien ministre de l’éducation nationale, Luc Ferry a initié la série La sagesse des Mythes aux éditions...

Documentaire Quand Champollion rencontre Ramsès II Les travaux de Champollion ont permis de mieux comprendre l’histoire de l’Égypte ancienne, y compris le règne de Ramsès...

Documentaire Que trouve-t-on dans les catacombes royales à Saqqarah ? Chacun des 24 sarcophages en granit de 2,50 mètres de haut peut peser près de 70 tonnes.

Documentaire La vie de Bouddha, sur les traces de Siddharta Destin atypique que celui de Siddharta, appelé Bouddha. Un documentaire historique sur les traces de Bouddha, confrontant archéologie et...

Documentaire Egypte, les tombes perdues de Thebes Pour les égyptiens d’Ancienne Egypte, la vie et la mort étaient liées. Les tombes avaient plus d’importance que leurs...

Documentaire Le harem du pharaon soleil (1/2) En janvier 2011, alors que la révolution égyptienne bat son plein, des chercheurs de l’université de Bâle font deux...

Documentaire Les secrets de la momification Bien que la civilisation pharaonique prouvent chaque jour plus de l’originalité et la ligue de kilométrage différent de l’escadron...

Documentaire Pompéi, la vie avant la mort (1/2) Le 24 août de l’an 79, à midi, le Vésuve entre en éruption et engloutit Pompéi sous quinze mètres...

Documentaire Le tombeau de Jésus La tombe de Jésus est un lieu saint pour les chrétiens. C’est là que le corps de Jésus-Christ a...

Documentaire Sparte – La bataille des Thermopyles La bataille des Thermopyles en 480 av. J-C. oppose une alliance des cités grecques à l’empire achéménide. C’est l’un...

Documentaire Pilleurs et découvreurs Pendant deux siècles, au XIXe et au XXe, les archéologues des pays européens ont littéralement pillé l’Égypte pour rapatrier...

Documentaire Egypte, l’empire de l’or – 3/3 – Ramsès le Grand De tous les pharaons qui ont régné sur l’Égypte, il en est un qui a gagné et conservé une...

Documentaire Les Lapita, un peuple de voyageurs qui brava les océans Les femmes et les hommes de ce peuple antique ont risqué leur vie pour trouver un territoire sur lequel...

Documentaire Saqqarah, le culte des morts Saqqarah, le culte des morts : Saqqarah est un des sites les plus importants en Egypte, les rois de...