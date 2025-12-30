Le 18 novembre 1978 marque une des pages les plus sombres de l’histoire contemporaine avec le massacre de Jonestown,...
Pompéi a failli être détruite une deuxième fois, pendant la Seconde Guerre mondiale. Une équipe de scientifiques effectue des...
Entre la Wehrmacht et l’Armée rouge, la guerre fut totale
Parmi les nombreux progrès scientifiques et techniques qui bouleversent le monde après 1945, l’informatique, puis la microinformatique, constitue l’un...
Dans nos sociétés démocratiques, la tolérance est un principe fondamental, qui peut se définir ainsi : l’acceptation de la...
Le 6 Juin 1944 à 6h30 du matin, les troupes alliées débarquent sur les plages de Normandie, ouvrant l’un...
La destinée de l’Afrique du Nord durant la seconde guerre mondiale, et particulièrement entre 1940 et 1944, constitue une...
Année charnière de la seconde moitié du XXᵉ siècle, 1979 concentre une série de ruptures qui redéfinissent durablement l’ordre...
Portrait croisé des deux dictateurs les plus sanguinaires du XXe siècle. L’un pense en termes de races, l’autre en termes...
À 100 jours des JO de Paris 2024, Historiquement Vôtre devient, l’espace de 3 émissions, Olympiquement Vôtre. Et pour...
Officier de haut rang en poste à Rome, Erich Priebke joua un rôle majeur dans le massacre des Fosses...
Dernier volet de cette exploration fascinante de la décennie qui a fait marcher l’homme sur la Lune. Michael Collins, Buzz...
Le haut barrage d’Assouan, aussi appelé barrage d’Assouan, est un barrage hydroélectrique construit entre 1960 et 1970, à sept...
Le 31 juillet 1914, à 21h40, Jean Jaurès, ardent pacifiste engagé à empêcher la guerre, est assassiné. Raoul Villain,...
La seconde bataille d’El-Alamein est un épisode de la guerre du désert durant la Seconde Guerre mondiale. Elle se...
Marc Bloch, historien et résistant, rejoindra bientôt le Panthéon, honoré pour son œuvre intellectuelle et son engagement exceptionnel. De...
Dans ce troisième épisode, Oliver Stone analyse les stratégies militaires et politiques qui ont mené au bombardement atomique sur...
France, juin 1940. Malgré l’annonce de l’armistice par le maréchal Pétain, les cadets de l’École de cavalerie de Saumur...
« Attention, ce soir, j’ai la gâchette facile ! » Ces mots sont ceux que prononcent un CRS de...
👋 + de documentaires histoire http://bit.ly/3lqyFpY 🙏 Comment un militant socialiste révolutionnaire en 1912 a pu devenir, dix ans...
