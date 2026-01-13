Ghylaine Bouchait avait 34 ans. Elle était mariée et maman d’une petite fille de 7 ans. Le 22 septembre...
Patricia Hearst, c’est l’héritière d’un magnat de la presse américaine. Discrète, elle mène une vie normale en Californie avec...
Il a amassé des dizaines de millions de dollars en arnaquant de riches collectionneurs… Voici l’histoire de Rudy Kurniawan,...
Antonino Mercuri est-il le guérisseur et ostéopathe respectable du tout Paris, connu pour sa clientèle aisée ou un gourou...
Le 13 juin 2002, Elisabeth Alem-Raquin, 48 ans, chef de service à la poste de Rodez, ne rentre pas...
Ils prennent la route et pourtant ils savent qu’ils ne devraient pas. Sur le terrain, nous avons suivi une...
À la prison de Fleury-Mérogis, nous avons réussi à obtenir une autorisation exceptionnelle pour capturer des images des extrémistes...
Le procès devrait avoir lieu au mois d’octobre en Espagne. Il promet d’être un des plus médiatisés qu’ait connu...
Que faire pour mettre un terme aux brutalités et bavures policières qui trustent jour après jour la Une des...
L’affaire est unique dans les annales judiciaires et politiques françaises. Le vendredi 9 juillet 2004 une jeune femme se...
Dans la fragile République de Weimar, les crimes odieux de celui qu’on appelle « le vampire » entrent en résonnance avec...
Enquête sur une nouvelle forme de prostitution.
À Saint-Étienne, une trentaine de personnes déposent plainte chaque jour. On enregistre 10 000 procès-verbaux et 1 500 gardes...
A Lille, 170 hommes et femmes gèrent les situations les plus diverses, des urgences parfois cocasses aux accidents graves....
C’est l’histoire d’un homme ordinaire devenu presque par hasard un agent secret hors pair. Tout commence en 1993 à...
Condamné pour le meurtre d’une jeune femme, il criait son innocence. Marc Machin vient d’être libéré après 6 ans...
Un homme serait injustement accusé du meurtre de sa nièce et du viol de la fille de sa voisine....
Les sociétés de renseignements privées se sont multipliées ces dernières années. Le développement et la démocratisation des outils d’espionnage...
Le nombre de cambriolages est en hausse, il y en a toutes les 90 secondes en France. Mais ce...
De Albert Fish à Andreï Chikatilo, en passant par Jeffrey Dahmer, on se prépare à une plongée terrifiante dans...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site