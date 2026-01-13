Ressources Dans la même catégorie

Documentaire L’affaire Ghylaine Bouchait — Emprise(s) Ghylaine Bouchait avait 34 ans. Elle était mariée et maman d’une petite fille de 7 ans. Le 22 septembre...

Documentaire Rudy Kurniawan, l’escroc aux faux grands crus qui a empoché des millions Il a amassé des dizaines de millions de dollars en arnaquant de riches collectionneurs… Voici l’histoire de Rudy Kurniawan,...

Documentaire Un ostéopathe arnaque et ruine ses clients ! Antonino Mercuri est-il le guérisseur et ostéopathe respectable du tout Paris, connu pour sa clientèle aisée ou un gourou...

Documentaire Disparition de la postière – L’affaire Alem-Raquin Le 13 juin 2002, Elisabeth Alem-Raquin, 48 ans, chef de service à la poste de Rodez, ne rentre pas...

Documentaire Conduite à risque, boire ou conduire, il faut choisir Ils prennent la route et pourtant ils savent qu’ils ne devraient pas. Sur le terrain, nous avons suivi une...

Documentaire Djihadistes en prison | Une bombe à retardement À la prison de Fleury-Mérogis, nous avons réussi à obtenir une autorisation exceptionnelle pour capturer des images des extrémistes...

Documentaire Ils empoisonnent leur fille adoptive Le procès devrait avoir lieu au mois d’octobre en Espagne. Il promet d’être un des plus médiatisés qu’ait connu...

Documentaire Copwatch aux USA : les flics sous surveillance Que faire pour mettre un terme aux brutalités et bavures policières qui trustent jour après jour la Une des...

Documentaire L’Affaire du RER D : l’agression fantôme qui a secoué la France L’affaire est unique dans les annales judiciaires et politiques françaises. Le vendredi 9 juillet 2004 une jeune femme se...

Documentaire Sex Tours, les réseaux mafieux Enquête sur une nouvelle forme de prostitution.

Documentaire La police de Saint-Étienne et la détresse des victimes À Saint-Étienne, une trentaine de personnes déposent plainte chaque jour. On enregistre 10 000 procès-verbaux et 1 500 gardes...

Documentaire Allô la Police ! Urgence à Lille A Lille, 170 hommes et femmes gèrent les situations les plus diverses, des urgences parfois cocasses aux accidents graves....

Documentaire Marc Fievet, infiltré au coeur de la mafia C’est l’histoire d’un homme ordinaire devenu presque par hasard un agent secret hors pair. Tout commence en 1993 à...

Documentaire Erreur judiciaire : l’affaire Marc Machin Condamné pour le meurtre d’une jeune femme, il criait son innocence. Marc Machin vient d’être libéré après 6 ans...

Documentaire Incroyable affaire : Melinda Elkins sauve son mari de la peine de mort en retrouvant l’assassin Un homme serait injustement accusé du meurtre de sa nièce et du viol de la fille de sa voisine....

Documentaire Ils font des millions dans l’ombre, les espions privés Les sociétés de renseignements privées se sont multipliées ces dernières années. Le développement et la démocratisation des outils d’espionnage...

Documentaire Cambriolages : de l’argent à tout prix Le nombre de cambriolages est en hausse, il y en a toutes les 90 secondes en France. Mais ce...