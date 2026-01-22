2 juillet 1964. Après un combat qui a rythmé sa vie pendant plus de dix ans, le révérend Martin Luther King a la conviction profonde que les États-Unis viennent d’assister à un tournant historique dans la lutte pour l’émancipation des Afro-américains. Dix ans d’immenses marches pacifistes, d’innombrables prises de risques dont de nombreux emprisonnements, de passages à tabac pour que le président américain Lyndon B. Johnson, puis le Congrès abolissent enfin la ségrégation raciale en adoptant tout d’abord le Civil Rights Act, puis instaurent treize mois plus tard le droit de vote pour tous avec le Voting Rights Act. Une avancée historique. Du moins, en apparence…