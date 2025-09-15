Ressources Dans la même catégorie

Conférence Les galaxies et le monde extragalactique La Voie Lactée, riche de ses 234 milliards d’étoiles, n’est qu’un point parmi les 130 milliards de galaxies de...

Conférence L’insoupçonnable diversité des exoplanètes La découverte des premières planètes autour d’autres étoiles il y a près de 30 ans a été à la...

Conférence La Terre et les planètes telluriques, un intérieur très dynamique La Terre et les autres planètes telluriques — Mercure, Vénus et Mars — possèdent un intérieur complexe et dynamique,...

Conférence Les âges de la Terre et du système solaire L’histoire de notre planète s’inscrit dans un récit bien plus vaste : celui du système solaire, un ensemble complexe...

Conférence L’exoconférence Alexandre Astier propose un voyage drôle et ludique en forme de conférence à grand spectacle pour résoudre la question...

Documentaire La mission ExoMars : un rover pour aller chercher des traces de vie sur Mars Le but de cette mission est d’envoyer un rover prélever de la roche sur 2 mètres de profondeur, ce...

Conférence Demandez la Lune ! Évolution de la perception humaine de la Lune Depuis la nuit des temps, la Lune fascine, interroge et inspire. Elle fut tour à tour déesse, présage, horloge...

Conférence La Lune et ses relations avec la Terre Quelles sont les relations de la Lune avec la Terre ? La Lune est née de la Terre, mais...

Documentaire Les clés de l’univers – Les vagabonds glacés Existe-t-il un lien entre les acides aminés des comètes et la vie sur Terre et comment ces feux d’artifice...

Documentaire Du big bang au vivant En compagnie des scientifiques Hubert Reeves et Jean-Pierre Luminet, un voyage à travers le cosmos et une enquête sur...

Documentaire Tempêtes solaires : Une mystérieuse menace Source de lumière, de vie et d’énergie, le Soleil est au cœur des préoccupations d’une partie de la communauté...

Documentaire L’univers invisible Nous ne connaissons et voyons que 5 % de l’Univers. Mais alors de quoi est fait le reste ?...

Conférence L’univers a-t-il jamais commencé ? Retrouvez en intégralité la conférence « L’univers a-t-il jamais commencé ? » donnée par Etienne Klein, philosophe des sciences et parrain...

Documentaire Superscience – Le bouclier invisible de la Terre \r

\r

Le champ magnétique terrestre peut être comparé, en première approximation, à celui d’un aimant droit (ou d’un dipôle magnétique,...

Documentaire Entre Terre et Ciel – Arizona, la route des météores En orbite entre Mars et Jupiter, les astéroïdes gravitent loin de la Terre ; mais parfois ces énormes morceaux...

Documentaire Les records de l’univers Les records de l’univers: le plus chaud, le plus froid, le plus loin…

Documentaire Éclipse totale \r

\r

Une éclipse correspond à l’occultation d’une source de lumière par un objet physique. En astronomie, une éclipse se produit...

Documentaire Tailles, distances et gigantismes dans l’univers Un fabuleux voyage à travers l’univers observable de la Terre jusqu’à la sphère de dernière diffusion dont nous parviennent...