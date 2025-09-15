Après une présentation générale du Soleil, la conférence se focalisera sur les phénomènes les plus spectaculaires qui caractérisent l’activité périodique de cette étoile « ordinaire », que la météorologie spatiale vise à prévoir. Les événements, plus ou moins violents, comme les éjections coronales de matière aux conditions physiques encore mal comprises, participent aux relations entre le Soleil et la Terre, dont les impacts sur notre planète peuvent être à la fois grandioses sous la forme des aurores polaires ou à risque pour l’activité technologique humaine.