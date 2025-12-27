Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Le grand retour du pyjama Le pyjama a longtemps été le vêtement à ne porter qu’à l’abri des regards, ou du moins dans la...

Documentaire Mode : motif panthère en toute situation Le motif panthère : Original ou démodé ? Synonyme de style, la mode à parfois des limites et certains...

Podcast C’est quoi ça, le Kitsch ? Le kitsch est passé du mauvais-goût au ringard, pour devenir aujourd’hui une tendance sinon un style à part entière....

Documentaire Shein, le nouvel ogre de la fast fashion Shein est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux de la mode éphémère. Avec des prix très bas, un choix presque...

Documentaire Aesthetics : ce que révèle notre style Et si nos sensibilités esthétiques obéissaient à des règles très codifiées, cachées au-delà des apparences ? À la fois...

Documentaire Tendance: jamais sans mon sac Il y a encore 5 ans, personne n’y croyait … mais cette année c’est confirmé, le sac à main...

Documentaire Le futur de l’industrie textile sera circulaire et durable Au rayon vêtements, les mentions « recyclé », « durable » ou « éco » se multiplient. Mais la...

Documentaire Maison Louve Petit documentaire réalisé pour Maison Louve lors du shooting de la nouvelle collection « Nouvelle Vague ».

Documentaire Créateurs marseillais : du hobby au développement économique Portraits de deux créatrices marseillaises : Fanny coud par plaisir, Alix veut se développer et exporter la lingerie qu’elle...

Documentaire Birkenstock : la sandale qui a conquis le monde Près de soixante ans après sa première commercialisation, retour sur l’histoire de la sandale Birkenstock, qui a conquis le...

Documentaire Comment paraître plus grand Cassandre, 23 ans mesure 1,53 cm. Elle est complexée par sa petite taille, et son calvaire c’est les chaussures....

Documentaire Secrets de Style à New York : Wall Street, sneakers et troc Dans cette vidéo, explorez le style unique des New-Yorkais : des courtiers de Wall Street qui marchent 8 km...

Article Brume parfumée ou parfum : comment faire son choix ? Les beaux jours approchent. Vous êtes donc à la quête d’une fragrance pour sentir bon et vous rafraîchir pendant...

Documentaire Cheveux longs : fiers et ils assument Des célébrités comme Johnny Depp et Frédéric Beigbeder arborent des cheveux longs, malgré les clichés négatifs souvent associés aux...

Documentaire Découvrez les secrets de la véritable marinière S’il y a bien une pièce indispensable dans chaque penderie, en dehors de la petite robe noire, du jean...

Article Quelles sont les marques populaires de Qamis Blanc ? Le qamis blanc est bien plus qu’un simple vêtement. C’est une expression de la foi, un symbole de modestie...

Documentaire Le vernis, la touche beauté chic Avec le vernis, mettez de la couleur au bout de vos doigts.

Documentaire Comment survit la mode en Ukraine Depuis le début de l’invasion russe il y a deux ans, les stylistes ukrainiens s’inspirent de symboles identitaires et...