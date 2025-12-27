Pour faire des économies, pour le plaisir, ou tout simplement pour être unique, nous sommes de plus en plus nombreux à confectionner nos vêtements nous-mêmes.
Faire fortune en vidant le dressing de Madame
Le pyjama a longtemps été le vêtement à ne porter qu’à l’abri des regards, ou du moins dans la...
Le motif panthère : Original ou démodé ? Synonyme de style, la mode à parfois des limites et certains...
Le kitsch est passé du mauvais-goût au ringard, pour devenir aujourd’hui une tendance sinon un style à part entière....
Shein est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux de la mode éphémère. Avec des prix très bas, un choix presque...
Et si nos sensibilités esthétiques obéissaient à des règles très codifiées, cachées au-delà des apparences ? À la fois...
Il y a encore 5 ans, personne n’y croyait … mais cette année c’est confirmé, le sac à main...
Au rayon vêtements, les mentions « recyclé », « durable » ou « éco » se multiplient. Mais la...
Petit documentaire réalisé pour Maison Louve lors du shooting de la nouvelle collection « Nouvelle Vague ».
Portraits de deux créatrices marseillaises : Fanny coud par plaisir, Alix veut se développer et exporter la lingerie qu’elle...
Près de soixante ans après sa première commercialisation, retour sur l’histoire de la sandale Birkenstock, qui a conquis le...
Cassandre, 23 ans mesure 1,53 cm. Elle est complexée par sa petite taille, et son calvaire c’est les chaussures....
Dans cette vidéo, explorez le style unique des New-Yorkais : des courtiers de Wall Street qui marchent 8 km...
Les beaux jours approchent. Vous êtes donc à la quête d’une fragrance pour sentir bon et vous rafraîchir pendant...
Des célébrités comme Johnny Depp et Frédéric Beigbeder arborent des cheveux longs, malgré les clichés négatifs souvent associés aux...
S’il y a bien une pièce indispensable dans chaque penderie, en dehors de la petite robe noire, du jean...
Le qamis blanc est bien plus qu’un simple vêtement. C’est une expression de la foi, un symbole de modestie...
Avec le vernis, mettez de la couleur au bout de vos doigts.
Depuis le début de l’invasion russe il y a deux ans, les stylistes ukrainiens s’inspirent de symboles identitaires et...
Explorez l’univers du tatouage au cœur du Salon International du Tatouage à Paris, où différentes techniques transforment les corps...
