Un grand huit de 1 300 mètres de long, classé dans le top 20 mondial des montagnes russes les plus spectaculaires. Une attraction unique, pensée et réalisée en cinq ans, avec un investissement record de 36 millions d’euros. Le parc Astérix est plus que jamais le parc des sensations fortes. Il propose au total huit attractions extrêmes, en bois, dans l’eau, tête à l’envers et pieds dans le vide. Les 2 400 salariés se relaient pour faire tourner la tête aux 2 500 000 visiteurs chaque année.