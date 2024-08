Conférence

La découverte d’une grande diversité de molécules organiques dans les météorites a donné naissance à de nombreuses théories sur nos origines. Cette matière organique est-elle liée à des formes de vie extraterrestre ? A-t-elle pu influencer l’apparition de la vie sur Terre ? Que peut-elle nous apprendre sur les origines du système solaire et des planètes ?

Les chondrites carbonées contiennent les reliques des constituants du système solaire. La découverte de molécules organiques dans ces météorites primitives a suscité débats et controverses sur le lien entre ces molécules et le vivant. S’il est maintenant établi que ces molécules ne sont pas le résultat d’une activité biologique extraterrestre, elles ont cependant pu influencer l’apparition de la vie sur Terre. Les comètes et les météorites apportent de la matière organique extraterrestre à la surface de la Terre depuis sa formation. Cette matière organique aurait pu fournir les briques du vivant au moment où la Terre commençait à devenir habitable.

La matière organique contenue dans les météorites ayant l’âge du système solaire, elle constitue aussi un enregistrement précieux des conditions de formation du système solaire. Elle a été un témoin privilégié des épisodes qui sont à l’origine des comètes, astéroïdes et planètes. En décryptant ses propriétés physiques et chimiques, il est possible de mieux comprendre nos origines.