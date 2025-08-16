1986, 7 astronautes embarquent à bord de la navette Spatiale Challenger. Une catastrophe vécue en direct par des millions de téléspectateurs.
Réalisateur : Evan Clarck
Réalisateur : Evan Clarck
Le 26 novembre 1965, la fusée Diamant met en orbite le premier satellite expérimental français, « Astérix ». Une...
Le 22 octobre1980, à Marseille, Laouhari Ben Mohamed est tué de deux balles par un CRS lors d’un banal...
« Attention, ce soir, j’ai la gâchette facile ! » Ces mots sont ceux que prononcent un CRS de...
Napoléon Bonaparte est souvent représenté avec une main glissée dans son gilet. Pourquoi ? D’où vient ce geste ?...
En novembre 1970, peu après la mort du général de Gaulle, un journal satirique provoque un tollé ! Il...
1957. Le succès russe de Spoutnik représente un véritable revers pour les Américains, dépassés technologiquement par leurs ennemis dans...
Des années 1920 aux années 1950, la Picardie se dévoile à travers les films amateurs : traditions rurales, luttes...
Immortalisé par Robert Capa, Le débarquement est devenu l’une des opérations les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale....
L’histoire captivante de l’une des organisations les plus subversives et controversées du XXe siècle. D’inspiration marxiste-léniniste, les Black Panthers s’imposèrent comme...
Allemagne, 1933. C’est dans un contexte de crise économique sans précédent qu’Adolf Hitler prend le pouvoir. Derrière un programme...
Le film revient aux origines de la création de l’Etat d’Israël et regarde l’histoire du sionisme (1896-1948) sous l’angle...
C’est dans les années 20 que les premiers avions, et notamment des hydravions, vont survoler le ciel calédonien. Mais...
Françoise Giroud a fait de l’écriture journalistique un genre en soi. Fondatrice du news magazine «L’Express», elle a fait...
7 juillet 1950. Edgar Maufrais apprend la disparition de son fils, Raymond, lancé seul un an plus tôt dans...
La Bataille d’Angleterre est l’événement décisif de la Seconde Guerre mondiale. Si Hitler avait vaincu dans les airs et...
Comment la politique étrangère de Fidel Castro n’a cessé de surprendre ses ennemis comme ses alliés. En deux parties...
Dans les Antilles, l’avion est désormais omniprésent et irremplaçable. En 52 minutes, le documentaire de Pierre Brouwers retrace un...
C’est un épisode héroïque et méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Hiver 43 : De Gaulle envoie secrètement ses...
Retour sur les procès hors normes des crimes perpétrés lors du conflit en ex-Yougoslavie. Ce second volet se focalise sur les...
Il admire Adolf Hitler. Et le fürher le lui rend bien. Malgré les crimes atroces qu’il a commis au...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site