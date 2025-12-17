Les chauves-souris entraînent des modifications environnementales importantes dans les cavités qui se traduisent par une augmentation de température et des phénomènes de condensation-corrosion. Elles sont également à l’origine d’accumulations de guano qui libèrent des substances agressives. Les impacts sur les parois et les sols des grottes sont considérables et se traduisent par de multiples modifications de la morphologie des grottes. Lionel Barriquand fera le point sur les connaissances acquises dans ce domaine ces dernières années en se basant sur quelques grottes à travers la France et le Maroc, ainsi que sur les recherches en cours de développement.