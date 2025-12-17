Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Retour aux origines : comment la Terre s’est-elle formée ? La galaxie dans laquelle nous vivons a une histoire unique, et la formation de la Terre est le fruit...

Article Les séismes en bref Les séismes sont un phénomène fascinant et terrifiant, qui inspire à la fois la crainte et la curiosité. Ces...

Documentaire Comment la vie est-elle apparue ? La vie serait d’abord apparue dans la roche, et se serait ensuite répandue à une époque où notre planète...

Article Les zones sismiques les plus surveillées du monde La Terre est une entité vivante, dynamique et en perpétuel mouvement, dont la surface est morcelée en plaques tectoniques...

Conférence La Terre « boule de neige », de l’hypothèse à la théorie L’idée d’une glaciation généralisée au Précambrien tardif se dessine à la fin du XIXe et au début du XXe...

Conférence Reconstituer les variations climatiques passées Le climat a changé au cours de l’histoire de la Terre et a entrainé de profondes modifications environnementales. De...

Article 4 infos insolites sur les volcans d’Islande L’Islande est bien plus qu’une simple destination touristique à la mode sur les réseaux sociaux. C’est un laboratoire géologique...

Documentaire Dans les entrailles du volcans le plus dangereux du monde, le Nyiragongo Un extrait de « Nyiragongo – Au coeur du volcan le plus actif et le plus dangereux d’Afrique » Pour voir...

Documentaire La menace d’un mégaséisme (2/2) Est-il possible d’anticiper ces catastrophes naturelles ? La France est-elle armée pour les affronter ? Car, avec ses 4...

Documentaire Les français et leurs volcans Les volcans de France métropolitaine sont éteints, mais ceux des DOM-TOM sont toujours actifs. Partez à la découverte des...

Documentaire Les origines de l’Asie | La valse des continents Les continents naissent, grandissent et disparaissent… Cette série documentaire propose une traversée des temps géologiques à la découverte de...

Conférence L’histoire du Gondwana Le supercontinent du Gondwana, père de la plupart des continents actuels s’est constitué à la fin du Cambrien, voici...

Podcast Mystères et météorite à Charlevoix Certains d’entre nous vivent en bord de mer, ou à la montagne… d’autres dans un cratère d’impact de météorite,...

Documentaire Mémoires de volcans La reconstitution de la vie bouillonnante d’un volcan sur… 60 millions d’années. S’ils sont à l’origine de cataclysmes, les volcans...

Documentaire La Terre La Terre serait née il y a 4 milliards et demie d’année d’un nuage de poussière et de gaz....

Documentaire Sous le volcan – Le Gran Mate de Patagonie La Patagonie chilienne respire la sérénité. Sous terre, pourtant, le feu couve : située dans une zone hautement sismique,...

Documentaire Orages magnétiques \r

La vie sur Terre est protégée par un bouclier invisible : le champ magnétique. Que se passerait- il s’il...

Documentaire Volcan Erta’Ale : l’un des lieux les plus hostile de la planète Dans la corne de l’Afrique, la Terre a commencé un travail de reconstruction impressionnant: un nouvel océan est en...